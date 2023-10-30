Любая крупа – это очень сытный и сбалансированный гарнир. Но чтобы каша получилась рассыпчатой не склеивалась и не пригорела – нужно соблюдать правильные пропорции. На каждый вид крупы они разные.

О том, как нужно варить пшеничку, гречку, перловку, овсянку и рис рассказали блоггерши на странице о маме mamy_ukraina в Instagram. Здесь расчет пропорций и времени отваривания.

Пропорции для пшеничной каши:

1 стакан крупы

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3 стакана воды

варить 40 минут

Пропорции для гречихи:

1 стакан гречихи

1,5-2 стакана воды

варить 15-20 минут

Пропорции для перловки:

1 стакан крупы

2 стакана воды

варить 50-60 минут

Пропорции для овсянки:

1,5 стакана крупы

1 стакан воды

варить 5-10 минут

Пропорции для риса:

1 стакан крупы

2 стакана воды

варить 15-20 минут

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