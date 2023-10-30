Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Любая крупа – это очень сытный и сбалансированный гарнир. Но чтобы каша получилась рассыпчатой не склеивалась и не пригорела – нужно соблюдать правильные пропорции. На каждый вид крупы они разные.

О том, как нужно варить пшеничку, гречку, перловку, овсянку и рис рассказали блоггерши на странице о маме mamy_ukraina в Instagram. Здесь расчет пропорций и времени отваривания.

Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Пропорции для пшеничной каши:

  • 1 стакан крупы
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  • 3 стакана воды
  • варить 40 минут
Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Пропорции для гречихи:

  • 1 стакан гречихи
  • 1,5-2 стакана воды
  • варить 15-20 минут
Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Пропорции для перловки:

  • 1 стакан крупы
  • 2 стакана воды
  • варить 50-60 минут
Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Пропорции для овсянки:

  • 1,5 стакана крупы
  • 1 стакан воды
  • варить 5-10 минут
Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

Пропорции для риса:

  • 1 стакан крупы
  • 2 стакана воды
  • варить 15-20 минут
Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями

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