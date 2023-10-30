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Сколько минут варить разные виды круп и сколько воды добавлять: делимся идеальными пропорциями
Любая крупа – это очень сытный и сбалансированный гарнир. Но чтобы каша получилась рассыпчатой не склеивалась и не пригорела – нужно соблюдать правильные пропорции. На каждый вид крупы они разные.
О том, как нужно варить пшеничку, гречку, перловку, овсянку и рис рассказали блоггерши на странице о маме mamy_ukraina в Instagram. Здесь расчет пропорций и времени отваривания.
Пропорции для пшеничной каши:
- 1 стакан крупы
- 3 стакана воды
- варить 40 минут
Пропорции для гречихи:
- 1 стакан гречихи
- 1,5-2 стакана воды
- варить 15-20 минут
Пропорции для перловки:
- 1 стакан крупы
- 2 стакана воды
- варить 50-60 минут
Пропорции для овсянки:
- 1,5 стакана крупы
- 1 стакан воды
- варить 5-10 минут
Пропорции для риса:
- 1 стакан крупы
- 2 стакана воды
- варить 15-20 минут
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