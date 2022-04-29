Сколько можно хранить хлеб и как избежать на нем опасной плесени: советы специалиста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как избежать плесени на хлебе

Один из самых востребованных продуктов – хлеб, который покупают и едят практически все. Стоит отметить, что существует очень много его видов, среди которых даже можно встретить хлеб без муки и дрожжей. Но важно помнить, что это еще и продукт, который быстро портиться, а именно "цветет" и становится очень опасным.

Нутрициолог Анастасия ( vit_anastasiya) поделилась в Instagram полезными советами, которые помогут сохранить хлеб, а также назвала сроки хранения продукта, чтобы он был безопасным и, как можно избежать плесени на продукте.

Как правильно хранить хлеб дома
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1. Какой максимальный срок хранения хлеба

Сколько можно хранить домашний хлеб

"Обычно для хлеба в упаковке – 3 суток. Если в составе заварка или закваска, то до 7 суток. Дальше хлеб начинает черстветь", – отметила специалист.

2. Откуда берется плесень на хлебе

Как избежать плесени на хлебе

Для начала отметим, что плесень – это колония грибов, которые развиваются в благоприятной среде.

"Именно увеличинное их количество при влажности свыше 75% и температуре от 20 до 30 градусов является причиной появления плесени на хлебе. Важно знать, что летом плесень может появляться и на 2 день", – объяснила нутрициолог.

3. Какая основная причина появления плесени

Домашняя чиабатта

"Причиной активности колонии грибков есть определенные компоненты в составе хлеба. И это не значит, что цветная плесень – это химия. Все зависит от того, какие грибки размножаются", – объяснила эксперт.

Рецепт домашнего ржаного хлеба

Важно различать виды, а именно:

  • Зеленый цвет – нужны дрожжи, кисломолочные продукты, фрукты. Холод она не любит, размножается только в тепле.

  • Черный – хлеб, фрукты, овощи. Размножается во влажной среде.

  • Розовая – обычно возникает на остатках еды.

  • Белая – она больше по дереву. Хлебницы, дощечки.

Домашние вкусный хлеб

"Напоминаю, что хлеб с плесенью мы не едим. И не надо обрезать пораженное место. Так как площадь заражения выше, его нужно обязательно утилизировать. Обязательно ориентируйтесь на вкус и запах. Иногда плесень не видно, но по запаху уже можно понять", – рекомендует нутрициолог.

4. Как избежать плесени на хлебе?

Хлеб с семечками

"Во-первых, нужно хранить строго согласно условий на этикетке. Во-вторых, летом покупать в магазинах, в которых установлены вентиляции и кондиционеры. Можно в холодильнике хранить, даже замораживать можно, там даже рост плесени замедляется, но черствеет немного быстрее", – подытожила эксперт.

Как правильно хранить хлеб дома

Очень важно еще знать, что хлеб в упаковке не нужно оставлять под солнечными лучами, так как влага не испаряется и создаются очень благоприятные условия для развития плесени.

Домашний хлеб

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