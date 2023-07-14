Сколько муки добавить для пышных и легких оладий: секреты от кулинара
Оладьи не всегда получаются пышными и легкими, из-за того, чтоб часто при приготовлении не придерживаются пропорций. А именно – добавляют много муки, или же наоборот мало, а также соду гасят уксусом, что не даст им подняться!
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом пышных оладий, которые всегда получаются очень высокими и вкусными.
Совет: добавьте в основу для оладий 200 г муки, чтобы тесто не было жидким! Соду не нужно гасить уксусом, иначе они не будут пышными!
Ингредиенты:
- Кефир – 220 мл
- Яйца – 1 шт.
- Сахар – 60 г
- Мука – 200 г
- Сода – 0,6 ч. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром до густой массы. Добавьте стакан кефира и перемешайте.
2. Всыпьте сразу 200 г муки, перемешайте аккуратно. Тесто будет густым, как густая сметана. Добавьте в тесто соду, перемешайте.
3. Разогрейте сковороду и пожарьте оладьи!
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