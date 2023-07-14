Сколько муки добавить для пышных и легких оладий: секреты от кулинара

Ирина Мельниченко
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1 минута
1,3 т.
Домашние оладьи

Оладьи не всегда получаются пышными и легкими, из-за того, чтоб часто при приготовлении не придерживаются пропорций. А именно – добавляют много муки, или же наоборот мало, а также соду гасят уксусом, что не даст им подняться! 

Домашние оладьи

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом пышных оладий, которые всегда получаются очень высокими и вкусными. 

Как приготовить удачные оладьи
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Совет: добавьте в основу для оладий 200 г муки, чтобы тесто не было жидким! Соду не нужно гасить уксусом, иначе они не будут пышными! 

Идеальное тесто для оладий

Ингредиенты:

  • Кефир – 220 мл
  • Яйца – 1 шт. 
  • Сахар – 60 г
  • Мука – 200 г
  • Сода – 0,6 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром до густой массы. Добавьте стакан кефира и перемешайте.

2. Всыпьте сразу 200 г муки, перемешайте аккуратно. Тесто будет густым, как густая сметана. Добавьте в тесто соду, перемешайте. 

Тесто для оладий

3. Разогрейте сковороду и пожарьте оладьи! 

Готовые оладьи

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