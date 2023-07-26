Самый традиционный метод приготовления кукурузы – это отваривани. Особенно вкусно, если ее смазать сливочным маслом еще в горячем виде. Но для того, чтобы вкус продукта вас удовлетворил – нужно знать, сколько времени его готовить.

О том, сколько времени нужно варить кукурузу, чем она полезная и насколько калорийная рассказал фитнес-тренер Вадим Машталер (vadyay_mashtaler) на своей странице в Instagram.

Как правильно варить кукурузу:

1. Молодую кукурузу (светло-желтую или белую) нужно залить холодной водой.

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2. Довести до кипения.

3. Варить в течение 10-15 минут.

4. Старую кукурузу (имеет темно-желтый цвет) необходимо варить дольше – примерно 40 минут.

Сколько калорий имеет кукуруза:

Калорийность отварной кукурузы высокая. Пищевая ценность кукурузы составляет 4,1 г белков, 2,3 г жиров и 22,5 г углеводов на 100 г продукта, а калорийность вареной кукурузы составляет 123 калорий.

Польза вареной кукурузы:

Кукуруза – это чистый экологичный продукт, который не способен накапливать и содержать в себе вредные вещества химического происхождения. В кукурузе содержится много витаминов групп Е, А и В, а также редкий элемент – золото. Среди витаминов группы В особое внимание следует уделить витамину В4 – холину. Он способен поддерживать нормальный уровень холестерина в крови и улучшать здоровье иммунных клеток и клеток нервной системы, нормализовать метаболические процессы в организме.

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