Сколько нужно варить свеклу, чтобы сохранить всю пользу: эксперты дали ответ

Ни для кого не секрет, что свекла – это очень полезный овощ, который может похвастаться большим содержанием витаминов и питательных веществ. Чаще его используют в отварном виде и добавляют в разнообразные салаты. Но как правильно и сколько нужно варить свеклу, чтобы она не потеряла все полезные свойства – следует выяснить дальше.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию о том, как правильно варить свеклу. Опубликовано изданием Times of India.

По словам экспертов, лучше всего употреблять свеклу в сыром виде, или в виде сока – именно так овощ принесет больше пользы вашему организму. Что касается вареной свеклы, то здесь следует не переусердствовать и не переварить ее. Рекомендуемое время – 15 минут.

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Вареная свекла может стать удачной основой для низкокалорийного, полезного и сытного салата – то, что нужно в холодное время года. Рецепт салата со свеклой, фетой и орехами опубликован в блоге air_fit_ в Instagram.

Ингредиенты:

свекла отварная – 400 г

сыр "Фета" – 200 г

петрушка – 15 г

грецкие орехи жареные

Заправка:

оливковое масло – 3 ст. л.

сок лимона – 2 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Готовую отварную свеклу порезать кубиком.

2. Сыр нарезать или поломать на произвольные куски.

3. Зелень измельчить. Соедините все ингредиенты для салата.

4. Подготовьте и смешайте все ингредиенты для заправки.

5. Заправить и перемешать салат.

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