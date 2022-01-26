Сколько нужно варить свеклу, чтобы сохранить всю пользу: эксперты дали ответ
Ни для кого не секрет, что свекла – это очень полезный овощ, который может похвастаться большим содержанием витаминов и питательных веществ. Чаще его используют в отварном виде и добавляют в разнообразные салаты. Но как правильно и сколько нужно варить свеклу, чтобы она не потеряла все полезные свойства – следует выяснить дальше.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию о том, как правильно варить свеклу. Опубликовано изданием Times of India.
По словам экспертов, лучше всего употреблять свеклу в сыром виде, или в виде сока – именно так овощ принесет больше пользы вашему организму. Что касается вареной свеклы, то здесь следует не переусердствовать и не переварить ее. Рекомендуемое время – 15 минут.
Вареная свекла может стать удачной основой для низкокалорийного, полезного и сытного салата – то, что нужно в холодное время года. Рецепт салата со свеклой, фетой и орехами опубликован в блоге air_fit_ в Instagram.
Ингредиенты:
свекла отварная – 400 г
сыр "Фета" – 200 г
петрушка – 15 г
грецкие орехи жареные
Заправка:
оливковое масло – 3 ст. л.
сок лимона – 2 ст. л.
горчица в зернах – 1 ч. л.
чеснок – 2 зубчика
соль, перец
Способ приготовления:
1. Готовую отварную свеклу порезать кубиком.
2. Сыр нарезать или поломать на произвольные куски.
3. Зелень измельчить. Соедините все ингредиенты для салата.
4. Подготовьте и смешайте все ингредиенты для заправки.
5. Заправить и перемешать салат.
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