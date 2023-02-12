Сколько соды добавить в оладьи, чтобы они были пышными: делимся технологией
Для того, чтобы оладьи получились пышными, их готовят на смеси кефира и соды. И именно последний ингредиент вызывает достаточно много вопросов. Если всыпать соды мало – тесто опадет, если много – получится забитым. Поэтому здесь есть четкая граммовка.
Идея приготовления пышных оладий с содой опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 60 г сахара
- 350-380 г муки
- 1 яйцо
- 6 г соды (1 ч.л. без горки)
- щепотка соли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешать с яйцом, сахаром и солью. Добавить муку (350 г) с содой и вымешать до однородности. Тесто должно быть достаточно густым, медленно/лениво стекать с ложки одной лентой, и не расплываться, а держать форму.
2. Если тесто жидкое – добавить еще муки.
3. Отставить его на 10 минут, чтобы заработала сода. И больше не перемешивать.
4. Сковороду разогреть на среднесильном огне, добавь 2 ст.л. растительного масла и на раскаленную сковороду ложкой выложить тесто.
5. Набирать тесто нужно у краев миски, не перемешивая.
6. Чтобы оладьи хорошо прожарились, перевернуть и убавить огонь.
7. Готовые оладьи положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать с вареньем.
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