Сколько соли можно есть в день: Светлана Фус назвала безопасную норму

Сложно представить любое блюдо без соли, даже десерты. Ведь именно этот ингредиент может оттенять вкус и придавать блюду новый, раскрыть его по-новому. Но мы все часто забываем, что соль – не такой и безвредный продукт, если им злоупотреблять.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала, сколько можно человеку в день съедать соли, чтобы это было безопасно.

"Естественно, что соль необходима всем, в том числе и тем, кто худеет, – но только в определенных количествах. Иначе она перестает быть другом и превращается во врага" – отметила эксперт .

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В каких продуктах много соли:

Чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и много других готовых продуктов содержат много соли.

"Современная пища перенасыщена солью, хотя на первый взгляд это может быть не очевидным. А привычка добавлять соль в блюда иногда даже не попытавшись ее, может легко привести к проблемам со здоровьем", – отметила Фус.

Диетолог объяснила, что избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце, почки и печень, задерживает воду в тканях, что приводит к повышению артериального давления.

Задержка жидкости увеличивает вес, а от этого ухудшается настроение.

Стоит отметить, что еще соль способствует перееданию, так как она – один из лучших усилителей вкуса.

"Соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой", – добавила Фус.

Безопасная норма соли в день

"В день допустимо потреблять не более 10-12 г соли. Половину – с готовыми продуктами питания, половину – 5-6 г (чайная ложка) соли использовать на досаливая", – отметила диетолог.

Как есть меньше соли

"Добавляйте соль в конце приготовления, а еще лучше – уже в готовое блюдо на тарелке. Кладите меньше соли, чем предусмотрено в рецепте", – посоветовала Фус.

Также эксперт отметила, что для того, чтобы добавить вкуса блюдам, можно использовать натуральные специи.

"Если же "перебрали" с соленой пищей, постарайтесь восстановить баланс, употребляя больше овощей и фруктов. Не забывайте о воде", – добавила специалист.

Светлана Фус также советует выбирать продукты с пониженным содержанием соли или без соли. Не злоупотреблять готовыми покупными соусами и стараться как можно реже употреблять полуфабрикаты.

Лайфхак от диетолога: чтобы узнать, сколько соли содержится в продукте, умножьте это значение на 2,5. Другими словами: чайная ложка, наполненная до краев – это около 5 г соли и примерно 2 г натрия. Помните, что 1 г соли "удерживает" в нашем организме как минимум 100 мл воды.

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