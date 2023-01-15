Обязательным компонентом бисквита являются яйца. Именно от того, как хорошо они сбиты, зависит качество выпечки. Поэтому это нужно делать четко по времени.

Идея приготовления идеального пышного бисквита опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram. В рецепте указано, что яйца нужно взбивать на максимальных оборотах миксера 10 минут.

Ингредиенты:

мука – 125 г

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кукурузный крахмал – 25 г

яйца – 5 шт

сахар – 150 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Духовку включаем в 180 градусов.

2. Просеиваем муку, добавляем крахмал и перемешиваем. Отдельно взбиваем яйца с солью и сахаром на максимальной скорости миксера до пышной белой массы 10 минут.

3. К взбитым яйцам снова просеиваем половину муки с крахмалом и осторожно лопаткой снизу вверх тщательно перемешиваем, чтобы вся мука смешалась с яичной массой. Добавляем оставшуюся муку и снова перемешиваем до однородности.

4. Дно формы застилаем пергаментом, не смазываем и выливаем тесто, разравниваем. Накрываем фольгой, чтобы бисквит выпекся ровным и отправляем в духовку на 30 минут. После 30 минут открываем духовку, убираем фольгу и выпекаем еще примерно 20 минут до готовности. Ориентируйтесь по своей духовке, чтобы не пересушить бисквит. Проверить готовность можно шпажкой, спичкой.

5. Сразу как вынули готовый бисквит из духовки, между бортиками формы и бисквитом осторожно пройдитесь ножом, снимаем форму и пергамент и оставляем до полного охлаждения.

6. После этого заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь.

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