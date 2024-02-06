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Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они не распадались: делимся секретом и рецептом
Сырники можно готовить с изюмом, шоколадом, а также ягодами. Для того, чтобы они не распадались и держали идеальную форму, добавьте в тесто всего 1 яйцо.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с шоколадом, для приготовления которых нужно будет всего 1 яйцо.
Ингредиенты:
- 180-200 г брикетного кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 10-15 г сахара (ванильного сахара)
- 30 г рисовой муки (+10-15 г на обрушение)
- шоколад
Способ приготовления:
1. Сыр, яйца, сахар и рисовую муку перемешайте до однородной массы. Дайте тесту постоять минут 5-7.
2. Тесто разделите на 6 частей, внутрь каждой части положите кусочек шоколада и придайте форму сырникам и обваляйте в рисовой муке.
3. Жарьте на маленьком огне под крышкой с обеих сторон.
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