Сырники можно готовить с изюмом, шоколадом, а также ягодами. Для того, чтобы они не распадались и держали идеальную форму, добавьте в тесто всего 1 яйцо.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с шоколадом, для приготовления которых нужно будет всего 1 яйцо.

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Ингредиенты:

180-200 г брикетного кисломолочного творога

1 яйцо

10-15 г сахара (ванильного сахара)

30 г рисовой муки (+10-15 г на обрушение)

шоколад

Способ приготовления:

1. Сыр, яйца, сахар и рисовую муку перемешайте до однородной массы. Дайте тесту постоять минут 5-7.

2. Тесто разделите на 6 частей, внутрь каждой части положите кусочек шоколада и придайте форму сырникам и обваляйте в рисовой муке.

3. Жарьте на маленьком огне под крышкой с обеих сторон.

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