Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они не распадались: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они не распадались: делимся секретом и рецептом

Сырники можно готовить с изюмом, шоколадом, а также ягодами. Для того, чтобы они не распадались и держали идеальную форму, добавьте в тесто всего 1 яйцо. 

Вкусные сырники

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с шоколадом, для приготовления которых нужно будет всего 1 яйцо. 

Рецепт сырников
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Ингредиенты: 

  • 180-200 г брикетного кисломолочного творога
  • 1 яйцо
  • 10-15 г сахара (ванильного сахара)
  • 30 г рисовой муки (+10-15 г на обрушение)
  • шоколад

Способ приготовления: 

1. Сыр, яйца, сахар и рисовую муку перемешайте до однородной массы. Дайте тесту постоять минут 5-7.

Основа для сырников

2. Тесто разделите на 6 частей, внутрь каждой части положите кусочек шоколада и придайте форму сырникам и обваляйте в рисовой муке.

Приготовление сырников

3. Жарьте на маленьком огне под крышкой с обеих сторон.

Готовые жареные сырники

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