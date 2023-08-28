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Сколько яиц добавить в тесто для пышных оладий: делимся секретами и рецептом
Домашние оладьи можно готовить на кефире, сметане и даже воде. Для того, чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду, муку высшего сорта и яйца.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий, в тесто для которых нужно добавить всего 1 яйцо.
Ингредиенты:
- Кефир – 400 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ст. л.
- Мука – 250-255 г
- Сода – 1 ч. л. без горки
Способ приготовления:
1. Кефир подогрейте минуту. После добавьте яйцо, соль и сахар. Просейте муку и постепенно добавляйте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто.
2. В конце добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.
3. Набирайте ложкой тесто и готовьте на разогретой сковороде на среднем огне. В конце ненадолго накройте крышкой.
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