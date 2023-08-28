Сколько яиц добавить в тесто для пышных оладий: делимся секретами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Домашние оладьи

Домашние оладьи можно готовить на кефире, сметане и даже воде. Для того, чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду, муку высшего сорта и яйца. 

Как правильно готовить оладьи на кефире

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий, в тесто для которых нужно добавить всего 1 яйцо. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Кефир – 400 мл
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 2 ст. л. 
  • Мука – 250-255 г
  • Сода – 1 ч. л. без горки

Способ приготовления:

1. Кефир подогрейте минуту. После добавьте яйцо, соль и сахар. Просейте муку и постепенно добавляйте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто.

Тесто для приготовления оладий

2. В конце добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.

Идеальное тесто для оладий

3. Набирайте ложкой тесто и готовьте на разогретой сковороде на среднем огне. В конце ненадолго накройте крышкой. 

Домашние оладьи

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