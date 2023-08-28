Домашние оладьи можно готовить на кефире, сметане и даже воде. Для того, чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду, муку высшего сорта и яйца.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий, в тесто для которых нужно добавить всего 1 яйцо.

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Ингредиенты:

Кефир – 400 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 250-255 г

Сода – 1 ч. л. без горки

Способ приготовления:

1. Кефир подогрейте минуту. После добавьте яйцо, соль и сахар. Просейте муку и постепенно добавляйте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто.

2. В конце добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.

3. Набирайте ложкой тесто и готовьте на разогретой сковороде на среднем огне. В конце ненадолго накройте крышкой.

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