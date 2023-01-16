Ленивые вареники – это вкусное, быстрое и полезное блюдо для завтрака, в основе которого – творожное тесто и иногда начинка – вишни, шоколад, тыква и даже картофель. В процессе приготовления очень важно соблюдать пропорции, чтобы вареники не разваливались или наоборот не были слишком тугими.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых вареников, для которых нужно всего 2 яйца и ориентировочно 100 г муки. Этого количества ингредиентов будет достаточно, чтобы вареники не разваливались и держали форму во время варки.

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Ингредиенты:

сыр домашний – 400 г

яйца – 2 шт

соль

сахар – 1-2 ст. л.

мука – 5-6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца и сахар. Взбить погружными блендером до однородной массы.

2. К отнимаемой массе добавить муку и замесить творожное тесто.

3. Готовое тесто разделить на 2 части, каждую из которых раскатать в колбаску. Порезать каждый на меньшие кусочки. Придать вареникам желаемую форму.

4. Отварить вареники в подсоленной воде.

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