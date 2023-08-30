Куриные яйца являются очень ценным продуктом, которые богаты витаминами А и В, а также белками, еще они содержат фолиевую кислоту и Омега-3. Но, специалисты рекомендуют не есть очень много яиц в день, например 6-7. Еще важно – не есть продукт людям, у которых на них аллергия.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, сколько куриных яиц можно съедать в день, без вреда для здоровья.

1. Больше 2-3 яиц в день

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Такое количество куриных яиц можно есть людям, которые занимаются регулярно спортом. Но, нужно помнить, что количество не должно быть больше 6. И специалисты в таком случаи рекомендуют есть только белок!

2. Кому нельзя есть яйца

Яйца не стоит есть людям, у которых повышенный холестерин и есть аллергия на продукт.

3. Как нельзя готовить яйца

Чтобы яйца не стали вредным продуктом, их лучше всего варить, но не жарить. Еще можно готовить из них полезные омлеты на пару.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, сколько дней можно хранить вареные яйца, чтобы не отравиться ими.