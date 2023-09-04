Сколько яиц нужно для пышного и удачного бисквита: делимся советами и рецептом
Домашний бисквит может быть идеальной основой для приготовления вкусных десертов. Для того, чтобы он был пышным, кулинары советуют использовать не меньше 6 яиц, а также их нужно обязательно взбить в пышную пену.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышного бисквита, для приготовления которого нужно всего 6 яиц.
Ингредиенты:
- сахар – 200 г
- яйца – 6 шт.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
- молоко – 40 г
- масло – 35 г
- сухой мак – 50 г
- цедра 1 лимона
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром и солью 15 минут ручным миксером. (Инвентарь и посуда – сухой и чистый).
2. Добавьте в яйца просеянную муку, разрыхлитель. Налейте горячее молоко и растительное масло. Вымешайте и всыпьте мак, добавьте цедру лимона.
3. Форму застелите пергаментом, перелейте тесто, готовьте в духовке 1 час при 160 градусах, не открывая духовку.
4. Охладите в форме бисквит и поставьте на ночь в холодильнике.
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