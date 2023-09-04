Сколько яиц нужно для пышного и удачного бисквита: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт бисквита

Домашний бисквит может быть идеальной основой для приготовления вкусных десертов. Для того, чтобы он был пышным, кулинары советуют использовать не меньше 6 яиц, а также их нужно обязательно взбить в пышную пену. 

Пышный домашний бисквит

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышного бисквита, для приготовления которого нужно всего 6 яиц

Рецепт пышного бисквита
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Ингредиенты:

  • сахар – 200 г
  • яйца – 6 шт. 
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • молоко – 40 г
  • масло – 35 г
  • сухой мак – 50 г
  • цедра 1 лимона 

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром и солью 15 минут ручным миксером. (Инвентарь и посуда – сухой и чистый). 

Яйца для бисквита

2. Добавьте в яйца просеянную муку, разрыхлитель. Налейте горячее молоко и растительное масло. Вымешайте и всыпьте мак, добавьте цедру лимона.

Цедра для теста

3. Форму застелите пергаментом, перелейте тесто, готовьте в духовке 1 час при 160 градусах, не открывая духовку.

Готовое тесто

4. Охладите в форме бисквит и поставьте на ночь в холодильнике. 

Готовый бисквит

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