Домашний бисквит может быть идеальной основой для приготовления вкусных десертов. Для того, чтобы он был пышным, кулинары советуют использовать не меньше 6 яиц, а также их нужно обязательно взбить в пышную пену.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышного бисквита, для приготовления которого нужно всего 6 яиц.

Видео дня

Ингредиенты:

сахар – 200 г

яйца – 6 шт.

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

молоко – 40 г

масло – 35 г

сухой мак – 50 г

цедра 1 лимона

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром и солью 15 минут ручным миксером. (Инвентарь и посуда – сухой и чистый).

2. Добавьте в яйца просеянную муку, разрыхлитель. Налейте горячее молоко и растительное масло. Вымешайте и всыпьте мак, добавьте цедру лимона.

3. Форму застелите пергаментом, перелейте тесто, готовьте в духовке 1 час при 160 градусах, не открывая духовку.

4. Охладите в форме бисквит и поставьте на ночь в холодильнике.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: