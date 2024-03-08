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Сколько яиц нужно для пышной "Шарлотки": делимся рецептом
Один из самых вкусных и простых в приготовлении пирогов – "Шарлотка". Готовить ее можно как с яблоками, так и с ягодами и орехами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шарлотки" с клубникой, которая будет очень пышной и высокой.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 200 г. сахара
- 200 г. муки
- щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- ванилин/ванильный сахар
- 200-250 г. клубники
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте соль и сахар, с помощью миксера взбейте массу до белого цвета.
2. В два этапа всыпьте муку и разрыхлитель, осторожно перемешайте с помощью лопатки.
3. Тесто перелейте в форму для запекания, сверху выложите половинки клубники и присыпьте миндальной стружкой.
4. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мину.
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