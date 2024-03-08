Сколько яиц нужно для пышной "Шарлотки": делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сколько яиц нужно для пышной 'Шарлотки': делимся рецептом

Один из самых вкусных и простых в приготовлении пирогов – "Шарлотка". Готовить ее можно как с яблоками, так и с ягодами и орехами. 

Пышная ''Шарлотка''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шарлотки" с клубникой, которая будет очень пышной и высокой. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • 200 г. сахара
  • 200 г. муки
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • ванилин/ванильный сахар
  • 200-250 г. клубники
  • миндальные хлопья

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте соль и сахар, с помощью миксера взбейте массу до белого цвета. 

Яйца с сахаром

2. В два этапа всыпьте муку и разрыхлитель, осторожно перемешайте с помощью лопатки.

Тесто для десерта

3. Тесто перелейте в форму для запекания, сверху выложите половинки клубники и присыпьте миндальной стружкой.

Приготовление пирога

4. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мину. 

Готовый пирог

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