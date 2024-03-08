Один из самых вкусных и простых в приготовлении пирогов – "Шарлотка". Готовить ее можно как с яблоками, так и с ягодами и орехами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шарлотки" с клубникой, которая будет очень пышной и высокой.

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Ингредиенты:

5 яиц

200 г. сахара

200 г. муки

щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

ванилин/ванильный сахар

200-250 г. клубники

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль и сахар, с помощью миксера взбейте массу до белого цвета.

2. В два этапа всыпьте муку и разрыхлитель, осторожно перемешайте с помощью лопатки.

3. Тесто перелейте в форму для запекания, сверху выложите половинки клубники и присыпьте миндальной стружкой.

4. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мину.

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