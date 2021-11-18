Скрембл идеальной консистенции: Владимир Ярославский поделился секретами

Скрембл – идеальный вариант сытного и быстрого завтрака. Казалось бы – простая яичница, но такое блюдо можно приготовить совершенно разными методами. Соответственно консистенция тоже будет разниться. Всё зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.

Звездный шеф-повар Владимир Ярославский поделился тремя вариантами приготовления скрембла на своей странице в Instagram: английского, французского и американского. Продукты одинаковые – технология совершенно разная.

Ингредиенты для скрембла

Видео дня

яйца – 3 шт

вода – 0,5 ст.л

сливочное масло – 20 г

соль

Способ приготовления английского скрембла:

1. Яйца с солью хорошо перемешать венчиком.

2. Слегка нагреть сотейник или антипригарную сковороду с кусочком сливочного масла.

3. Вылить смесь и лопаткой интенсивно помешивать.

4. Довести яйца до состояния каши и сразу выложить на тарелку. Консистенция кусочками, но близка к домашней сметане или овсянке.

Способ приготовления французского скрембла:

1. Яйца смешать с солью венчиком.

2. Готовить в железной миске на водяной бане, помешивая силиконовой лопаткой.

3. Через некоторое время добавить кусочек сливочного масла. Все готовится очень быстро, потому с паром надо быть осторожно. Консистенция довольно не густая и напоминает пшенную кашицу.

Способ приготовления американского скрембла:

1. Яйца с солью взбить.

2. Разогреть сковороду с кусочком массы.

3. Вылить яйца на сковороду и осторожно двигать смесь от краев до середины. Выходит волнистая красивая смесь, которая тоже не должна быть полностью готова. Очень нежная и нежареная.

Все омлеты и скрембл немного недоготовлены – иначе будет сухая, невкусная, несочная плотная смесь. Стоит выбирать только целые, не поврежденные яйца. Перед употреблением их нужно обязательно помыть.

Тост с трюфельным скремблом от Владимира Ярославского

1. Ломтик хлеба сбрызнуть оливковым маслом, пожарить на гриле.

2. Приготовить гуакамоле: размять вилкой целое авокадо, с оливковым маслом, соком лимона и морской солью.

3. Выложить на тост.

4. Сверху – трюфельный скрембл. В него добавить трюфельную пасту, посыпать любыми семенами.

5. Притрусить пармезаном.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: