Скрэмбл: как приготовить вкуснейший завтрак из яиц

Что такое скрэмбл?

Короче говоря – это самый вкусный завтрак из яиц, который вам встречался в последнее время.

Примерный аналог это – яичница-болтунья. НО! Гораздо более нежная и воздушная.

Скрэмбл делается с добавлением молока для легкости, масла для чудесного сливочного аромата, постоянно помешивается и ни в коем случае не зажаривается. Взбейте 4 яйца с небольшим количеством молока, растопите кусочек масла в глубоком сотейнике с толстым дном. Не нужно ни соли, ни перца, главное часто помешивать и снять за секунду до полной готовности. Очень просто и быстро. Теперь ваш скрэмбл можно подать с тостами, беконом, авокадо, с круассаном, сделать с ним бутерброд и просто есть ложкой, приправив немного свежемолотым перцем.

Видео дня

Приятного аппетита!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.