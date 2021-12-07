Скумбрия на овощной подушке – идеальный вариант обеда от шеф-повара
Обед – важный прием пищи, который должен быть полноценным, обязательно – мясо или рыба, овощи, зелень, крупы, макаронные изделия из твердых сортов. Важно, что сытный обед – залог легкого ужина, которым не перегрузите организм.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом идеального блюда на обед – запеченная скумбрия на овощной подушке, которая готовится 40 минут.
Секреты от Ольги:
не накрывайте овощи фольгой – они пристанут и испортятся
запекайте рыбу не больше 40 минут, чтобы она оставалась сочный, а не была пересушенной
не солите слишком сильно рыбу
Ингредиенты:
скумбрия – 1 шт.
лук – 1 шт.
лимон – 1/2 шт.
помидор – 1 шт.
укроп, петрушка – 2 веточки
сливочное масло – 20 г
соль, перец – по вкусу
паприка – щепотка
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо выпотрошите, разрежьте по хребту, удалите все кости, хребет, срежьте плавники.
2. Помойте овощи.
3. Нарежьте помидоры и лук тонкими полукольцами.
4. Помойте зелень и мелко нарежьте.
5. Смешайте все овощи, посолите.
6. Лимон помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками.
7. На противень застелите пергамент, выложите овощи и лимон.
8. Рыбу выложите сверху, обязательно мясом вверх, посолите, поперчите, присыпьте паприкой и добавьте лимон.
9. Обязательно выложите на рыбу сливочное масло.
10. Накройте сверху пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 40 минут при 180 С.
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