Обед – важный прием пищи, который должен быть полноценным, обязательно – мясо или рыба, овощи, зелень, крупы, макаронные изделия из твердых сортов. Важно, что сытный обед – залог легкого ужина, которым не перегрузите организм.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом идеального блюда на обед – запеченная скумбрия на овощной подушке, которая готовится 40 минут.

Секреты от Ольги:

не накрывайте овощи фольгой – они пристанут и испортятся

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запекайте рыбу не больше 40 минут, чтобы она оставалась сочный, а не была пересушенной

не солите слишком сильно рыбу

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

лук – 1 шт.

лимон – 1/2 шт.

помидор – 1 шт.

укроп, петрушка – 2 веточки

сливочное масло – 20 г

соль, перец – по вкусу

паприка – щепотка

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо выпотрошите, разрежьте по хребту, удалите все кости, хребет, срежьте плавники.

2. Помойте овощи.

3. Нарежьте помидоры и лук тонкими полукольцами.

4. Помойте зелень и мелко нарежьте.

5. Смешайте все овощи, посолите.

6. Лимон помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками.

7. На противень застелите пергамент, выложите овощи и лимон.

8. Рыбу выложите сверху, обязательно мясом вверх, посолите, поперчите, присыпьте паприкой и добавьте лимон.

9. Обязательно выложите на рыбу сливочное масло.

10. Накройте сверху пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 40 минут при 180 С.

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