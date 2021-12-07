Скумбрия на овощной подушке – идеальный вариант обеда от шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,5 т.
Запеченная скумбрия

Обед – важный прием пищи, который должен быть полноценным, обязательно – мясо или рыба, овощи, зелень, крупы, макаронные изделия из твердых сортов. Важно, что сытный обед – залог легкого ужина, которым не перегрузите организм.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом идеального блюда на обед – запеченная скумбрия на овощной подушке, которая готовится 40 минут.

Секреты от Ольги:

Как правильно готовить скумбрию

  • не накрывайте овощи фольгой – они пристанут и испортятся

Видео дня

  • запекайте рыбу не больше 40 минут, чтобы она оставалась сочный, а не была пересушенной

  • не солите слишком сильно рыбу

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

Лук для блюда

  • лимон – 1/2 шт.

  • помидор – 1 шт.

  • укроп, петрушка – 2 веточки

Приготовление скумбрии

  • сливочное масло – 20 г

  • соль, перец – по вкусу

  • паприка – щепотка

Специи для блюда

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо выпотрошите, разрежьте по хребту, удалите все кости, хребет, срежьте плавники.

Приготовление скумбрии

2. Помойте овощи.

3. Нарежьте помидоры и лук тонкими полукольцами.

Некоторым людям не рекомендуется употреблять помидоры

4. Помойте зелень и мелко нарежьте.

5. Смешайте все овощи, посолите.

6. Лимон помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками.

Лимон для рыбы

7. На противень застелите пергамент, выложите овощи и лимон.

8. Рыбу выложите сверху, обязательно мясом вверх, посолите, поперчите, присыпьте паприкой и добавьте лимон.

9. Обязательно выложите на рыбу сливочное масло.

Скумбрия в сыром и приготовленном виде

10. Накройте сверху пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 40 минут при 180 С.

Вкусная скумбрия

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты