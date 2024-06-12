Скумбрия – очень вкусная, бюджетная и простая в приготовлении рыба. Ее можно солить, запекать, тушить с овощами и готовить на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, которая готовится в пакете.

Ингредиенты:

на 1 скумбрию нужно 1 горсть соли

Способ приготовления:

1. Скумбрию разморозьте и выпотрошите, промойте и просушите.

2. Положите рыбу в полиэтиленовый пакет и хорошо натрите солью. Пакет плотно завязывайте и положите в холодильник на 12 часов.

3. После этого промойте скумбрию от остатков соли, снимите шкуру и порежьте рыбу. Подавайте с луком и маслом.

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