Слабосоленая скумбрия в пакете: есть можно через 12 часов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Слабосоленая скумбрия в пакете: есть можно через 12 часов

Скумбрия – очень вкусная, бюджетная и простая в приготовлении рыба. Ее можно солить, запекать, тушить с овощами и готовить на мангале.

Как вкусно засолить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, которая готовится в пакете.

Рецепт скумбрии

Ингредиенты:

  • на 1 скумбрию нужно 1 горсть соли

Способ приготовления:

1. Скумбрию разморозьте и выпотрошите, промойте и просушите.

Свежая скумбрия

2. Положите рыбу в полиэтиленовый пакет и хорошо натрите солью. Пакет плотно завязывайте и положите в холодильник на 12 часов.

Соль для маринада

3. После этого промойте скумбрию от остатков соли, снимите шкуру и порежьте рыбу. Подавайте с луком и маслом.

Готовая рыба

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