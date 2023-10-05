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Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми
Из яблок можно сделать не только пироги и варенье, но и вкусные драники. Для них плоды нужно просто натереть и приготовить фруктовое тесто. После жарки изделия будут золотистые и очень сочные.
Идея приготовления дераников из яблок опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Такое блюдо отлично подходит для перекуса.
Ингредиенты:
- 3 средних яблока
- 1 яйцо
- 2 ст л сахара
- 2-3 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить от кожуры.
2. Натереть на большой терке.
3. Отжать от сока.
4. Добавить все ингредиенты и замесить тесто.
5. Масса должна быть похожа на густую сметану.
6. Выкладывать ложкой на сковороде и жарить на медленном огне до золотистой корочки.
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