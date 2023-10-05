Из яблок можно сделать не только пироги и варенье, но и вкусные драники. Для них плоды нужно просто натереть и приготовить фруктовое тесто. После жарки изделия будут золотистые и очень сочные.

Идея приготовления дераников из яблок опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Такое блюдо отлично подходит для перекуса.

Ингредиенты:

3 средних яблока

1 яйцо

2 ст л сахара

2-3 ст.л. муки

Способ приготовления:

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1. Яблоки очистить от кожуры.

2. Натереть на большой терке.

3. Отжать от сока.

4. Добавить все ингредиенты и замесить тесто.

5. Масса должна быть похожа на густую сметану.

6. Выкладывать ложкой на сковороде и жарить на медленном огне до золотистой корочки.

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