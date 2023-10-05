Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

Из яблок можно сделать не только пироги и варенье, но и вкусные драники. Для них плоды нужно просто натереть и приготовить фруктовое тесто. После жарки изделия будут золотистые и очень сочные.

Идея приготовления дераников из яблок опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Такое блюдо отлично подходит для перекуса.

Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

Ингредиенты:

  • 3 средних яблока
  • 1 яйцо
  • 2 ст л сахара
  • 2-3 ст.л. муки

Способ приготовления:

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Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

1. Яблоки очистить от кожуры.

2. Натереть на большой терке.

Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

3. Отжать от сока.

Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

4. Добавить все ингредиенты и замесить тесто.

5. Масса должна быть похожа на густую сметану.

Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

6. Выкладывать ложкой на сковороде и жарить на медленном огне до золотистой корочки.

Сладкие драники из яблок: получаются очень сочными и золотистыми

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