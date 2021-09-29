Сладкие грибочки, как в детстве – идеи приготовления культовой выпечки
Оказывается, грибы бывают не только в лесу, но и в шоколаде. Сладкие грибочки – любимые вкусности детей не одного поколения. Этому блюду много лет. Особенно актуально готовить такой десерт именно в осеннюю пору на различные детские праздники дома или в саду. Интерпретаций существует множество, но традиционное печенье-грибочек покрыто шоколадной глазурью.
Сегодня редакция FoodOboz делится двумя идеями приготовления вкусного печенья в форме лесного гриба.
Сладкие грибочки с меренги
Такой десерт может быть декором для тортиков или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
Белок – 2 шт (это примерно 60 гр)
Сахар – 120 г
Какао – 1 ч.л
Способ приготовления:
В стеклянной миске соединить белок и сахар, ставить на водяную баню и готовить на слабом огне, пока сахар полностью не растворится.
Снять чашу с огня, взбить меренгу до устойчивых, крепких пиков.
Переложить в кондитерский мешок с круглой насадкой и выжимать на пергамент шляпки и ножки будущих грибочков.
Шляпки присыпать какао.
Далее можно использовать один из вариантов
Просушить изделия при комнатной температуре 1 – 1,5 суток.
Так меренга получится очень нежной
Высушить в духовке при температуре 60 градусов 3-4 часа. Мереренга должна легко отходить от пергамента.
Далее нужно собрать грибочки из готовых частей
В шляпках сделать небольшие углубления, смазать шоколадом и вставить ножку.
Важно: нужно следить, чтобы шоколад не перегрелся. Его нужно растапливать не более 10 секунд.
Шоколадное печенье грибочки с маком
Такой десерт очень популярен в Литве. Его часто готовят на различные детские праздники.
Ингредиенты для теста:
Сливочное масло – 200 г
Сахар – 150 г
Сметана – 100 г
Мука – 400 г
Яйцо – 1 шт
Разрыхлитель – 1 ч.л
Соль – щепотка
Для айсингу
белок – 1 шт
сахарная пудра – 170 г
Шоколадная глазурь
темный шоколад – 100 г
масло – 2 ч.л
мак – для декора
Способ приготовления:
Для песочного теста смешать теплое масло, яйцо, сметану, сахар и соль в чаше миксера. Добавить муку и разрыхлитель, вымесить тесто.
Готовое тесто убрать в холодильник на 1 час.
Охлажденное тесто разделить на две части. С первой сформировать ножки, со второй – шапочки. Из такого количества теста получится 25-30 грибочков. Выпекать в течение 12-20 минут при температуре 180 ° C.
Приготовить Айсинг: смешать белок и сахарную пудру до однородности.
Когда печенье остынет, ножом сделать отверстия в шапочках, наполнить айсингом и приклеить ножку. Повторяем со всеми грибами.
Склеенные грибочки оставить при комнатной температуре на 1 час до полного высыхания айсинга.
Шоколад с маслом растопить. Хорошо перемешать. Готовые грибочки опустить шапочками в шоколад и оставить в холодильнике до полного застывания.
Затем погрузить грибочки в айсинг и в мак.
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