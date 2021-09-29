Сладкие грибочки, как в детстве – идеи приготовления культовой выпечки

Оказывается, грибы бывают не только в лесу, но и в шоколаде. Сладкие грибочки – любимые вкусности детей не одного поколения. Этому блюду много лет. Особенно актуально готовить такой десерт именно в осеннюю пору на различные детские праздники дома или в саду. Интерпретаций существует множество, но традиционное печенье-грибочек покрыто шоколадной глазурью.

Сегодня редакция FoodOboz делится двумя идеями приготовления вкусного печенья в форме лесного гриба.

Сладкие грибочки с меренги

Такой десерт может быть декором для тортиков или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

Белок – 2 шт (это примерно 60 гр)

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Сахар – 120 г

Какао – 1 ч.л

Способ приготовления:

В стеклянной миске соединить белок и сахар, ставить на водяную баню и готовить на слабом огне, пока сахар полностью не растворится.

Снять чашу с огня, взбить меренгу до устойчивых, крепких пиков.

Переложить в кондитерский мешок с круглой насадкой и выжимать на пергамент шляпки и ножки будущих грибочков.

Шляпки присыпать какао.

Далее можно использовать один из вариантов

Просушить изделия при комнатной температуре 1 – 1,5 суток.

Так меренга получится очень нежной

Высушить в духовке при температуре 60 градусов 3-4 часа. Мереренга должна легко отходить от пергамента.

Далее нужно собрать грибочки из готовых частей

В шляпках сделать небольшие углубления, смазать шоколадом и вставить ножку.

Важно: нужно следить, чтобы шоколад не перегрелся. Его нужно растапливать не более 10 секунд.

Шоколадное печенье грибочки с маком

Такой десерт очень популярен в Литве. Его часто готовят на различные детские праздники.

Ингредиенты для теста:

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 150 г

Сметана – 100 г

Мука – 400 г

Яйцо – 1 шт

Разрыхлитель – 1 ч.л

Соль – щепотка

Для айсингу

белок – 1 шт

сахарная пудра – 170 г

Шоколадная глазурь

темный шоколад – 100 г

масло – 2 ч.л

мак – для декора

Способ приготовления:

Для песочного теста смешать теплое масло, яйцо, сметану, сахар и соль в чаше миксера. Добавить муку и разрыхлитель, вымесить тесто. Готовое тесто убрать в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто разделить на две части. С первой сформировать ножки, со второй – шапочки. Из такого количества теста получится 25-30 грибочков. Выпекать в течение 12-20 минут при температуре 180 ° C. Приготовить Айсинг: смешать белок и сахарную пудру до однородности. Когда печенье остынет, ножом сделать отверстия в шапочках, наполнить айсингом и приклеить ножку. Повторяем со всеми грибами. Склеенные грибочки оставить при комнатной температуре на 1 час до полного высыхания айсинга. Шоколад с маслом растопить. Хорошо перемешать. Готовые грибочки опустить шапочками в шоколад и оставить в холодильнике до полного застывания. Затем погрузить грибочки в айсинг и в мак.

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