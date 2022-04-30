Сладкие и тягучие ириски – вкус, родом из детства. В магазинах достаточно большое разнообразие таких конфет, но все они имеют в составе наполнители и красители. Потому лучшей идеей будет сделать этот десерт дома.

Идея приготовления сладких домашних ирисок опубликована на странице julia_m_vilich в Instagram.

Ингредиенты:

сахар – 200 г

сгущенка (не вареная) – 100 г

сливки от 30% жирности – 130 г

сливочное масло от 82% жирности – 65 г

соль – 1/3ч.л

орешки любые – 100 г

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Способ приготовления:

1. Приготовить карамель: в кастрюльку или сковороду с толстым дном засыпать сахар и постоянно помешивая довести до полного растворения. Она должна быть светлого янтарного цвета.

2. В другой емкости подогреть сливки со сгущенкой до кипения.

3. В горячие сливки со сгущенкой осторожно ввести карамель, постоянно помешивая венчиком. Масса должна хорошо подняться.

4. В конце добавить масло комнатной температуры.

5. Поставить всю массу на средний огонь и уваривать еще 15-20 минут до температуры 125 градусов. Чтобы проверить без термометра нужно набрать немного ледяной воды и бросить в нее немного массы. Если ириска будет держать форму и не распадется между пальцами – она готова.

6. Добавить соль и орешки. Дать массе немного охладиться.

7. Любую глубокую емкость застелить пищевой пленкой, смазать немного маслом.

8. Положить массу и дать полностью охладиться при комнатной температуре.

9. Оставить ирисовую массу в холодильнике на 15 часов (можно на ночь).

10. Порезать кусочками и подавать в чай. Хранить такой ирис в холодильнике.

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