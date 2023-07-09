Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
54
Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными

Всего за 30 минут вы сможете приготовить очень рыхлые и ароматныекексы. Тесто следует делать на сметане. Особенно вкусно, если добавить персиковую начинку.

Идея приготовления ароматных и пышных кексов с персиковой начинкой опубликована на странице фудблогера Марьяны (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram. Десерт особенно понравится детям.

Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • сахар – 1/2 стакана
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  • ванильный сахар – 0,5 п
  • масло – 50 г (растопленное)
  • сметана – 3 ст.л.
  • мука – 1 стакан
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • джем персиковый (для начинки)

Способ приготовления:

Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить масло и сметану, просеянную муку и разрыхлитель.

Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными

3. Смешать миксером до однородности.

4. Формы для кексов наполнить на 2/3, в центр поместить джем.

Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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