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Сладкие кексы с персиковой начинкой: всегда получаются пышными
Всего за 30 минут вы сможете приготовить очень рыхлые и ароматныекексы. Тесто следует делать на сметане. Особенно вкусно, если добавить персиковую начинку.
Идея приготовления ароматных и пышных кексов с персиковой начинкой опубликована на странице фудблогера Марьяны (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram. Десерт особенно понравится детям.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 1/2 стакана
- ванильный сахар – 0,5 п
- масло – 50 г (растопленное)
- сметана – 3 ст.л.
- мука – 1 стакан
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- джем персиковый (для начинки)
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить масло и сметану, просеянную муку и разрыхлитель.
3. Смешать миксером до однородности.
4. Формы для кексов наполнить на 2/3, в центр поместить джем.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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