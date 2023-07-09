Всего за 30 минут вы сможете приготовить очень рыхлые и ароматныекексы. Тесто следует делать на сметане. Особенно вкусно, если добавить персиковую начинку.

Идея приготовления ароматных и пышных кексов с персиковой начинкой опубликована на странице фудблогера Марьяны (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram. Десерт особенно понравится детям.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 1/2 стакана

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ванильный сахар – 0,5 п

масло – 50 г (растопленное)

сметана – 3 ст.л.

мука – 1 стакан

разрыхлитель – 1 ч.л.

джем персиковый (для начинки)

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить масло и сметану, просеянную муку и разрыхлитель.

3. Смешать миксером до однородности.

4. Формы для кексов наполнить на 2/3, в центр поместить джем.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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