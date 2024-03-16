Сладкие и пышные пончики в пудре – это вкус детства. И готовятся довольно быстро, потому что изделия не выпекаются, а жарятся. Но здесь очень важно сделать правильное тесто, чтобы оно не впитывало растительное масло.

Идея приготовления хрустящих сладких пончиков из сырного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Масса получится пышной, если взбивать сыр миксером.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 250 г

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яйцо – 1 шт.

мука – 5-6 ст.л.

сахар – 5 ст.л.

сода – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

ванильный сахар – 2 ч.л.

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Взбить миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого.

2. Добавить творог и снова взбить миксером.

3. Затем добавить соду, просеянную муку, соль и замесить тесто. Если тесто пристает к рукам – не беспокойтесь. Таким оно и должно быть.

4. Раскатать тесто, толщиной 1 см.

5. Вырезать кружочки, сделать форму бублика.

6. Жарить в масле до золотистого цвета с обеих сторон.

7. После охлаждения посыпать сахарной пудрой и подавать с медом.

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