Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло
Сладкие и пышные пончики в пудре – это вкус детства. И готовятся довольно быстро, потому что изделия не выпекаются, а жарятся. Но здесь очень важно сделать правильное тесто, чтобы оно не впитывало растительное масло.
Идея приготовления хрустящих сладких пончиков из сырного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Масса получится пышной, если взбивать сыр миксером.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 5-6 ст.л.
- сахар – 5 ст.л.
- сода – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Взбить миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого.
2. Добавить творог и снова взбить миксером.
3. Затем добавить соду, просеянную муку, соль и замесить тесто. Если тесто пристает к рукам – не беспокойтесь. Таким оно и должно быть.
4. Раскатать тесто, толщиной 1 см.
5. Вырезать кружочки, сделать форму бублика.
6. Жарить в масле до золотистого цвета с обеих сторон.
7. После охлаждения посыпать сахарной пудрой и подавать с медом.
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