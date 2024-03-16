Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

Сладкие и пышные пончики в пудре – это вкус детства. И готовятся довольно быстро, потому что изделия не выпекаются, а жарятся. Но здесь очень важно сделать правильное тесто, чтобы оно не впитывало растительное масло.

Идея приготовления хрустящих сладких пончиков из сырного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Масса получится пышной, если взбивать сыр миксером.

Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 250 г
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  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 5-6 ст.л.
  • сахар – 5 ст.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • ванильный сахар – 2 ч.л.
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

1. Взбить миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого.

2. Добавить творог и снова взбить миксером.

Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

3. Затем добавить соду, просеянную муку, соль и замесить тесто. Если тесто пристает к рукам – не беспокойтесь. Таким оно и должно быть.

4. Раскатать тесто, толщиной 1 см.

Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

5. Вырезать кружочки, сделать форму бублика.

Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

6. Жарить в масле до золотистого цвета с обеих сторон.

7. После охлаждения посыпать сахарной пудрой и подавать с медом.

Сладкие творожные пончики в пудре: как правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло

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