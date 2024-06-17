Для того, чтобы приготовить пышные вареники, вам не понадобятся дрожжи. Значительно удобнее и действеннее будет использовать кефир – тесто точно получится удачным. А для начинки можно использовать сезонную клубнику.

Идея приготовления рыхлых вареников с клубникой из теста на кефире опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Варить изделия нужно на пару.

Ингредиенты для теста:

кефир комнатной температуры – 250 г

щепотка соли

сода – 1 ч.л.

мука – 300 г +30 г на присыпку в процессе приготовления

Ингредиенты для начинки:

клубника – 200 г

сахар – 2 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

сливочное масло для смазки

мед или сахар

Способ приготовления:

1. В миску налить 250 г кефира.

2. Добавить щепотку соли и чайную ложку соды, перемешать.

3. Всыпать примерно 300 г муки.

4. Замешать тесто.

5. Накрыть и оставить отдохнуть на 5-10 минут.

6. Нарезать клубнику.

7. Отдельно смешать сахар и кукурузный крахмал.

8. Тесто разделить на две части и раскатать, но не очень тонко, чтобы не вытек сок.

9. Выжать кружочки, выложить начинку, посыпать сахаром с крахмалом и хорошо защелкнуть края.

10. В кастрюлю налить 1/3 воды.

11. Положить мокрую марлю и хорошо завязать ее.

12. Довести до кипения и выложить вареники, накрыть крышкой и готовить 6 минут.

13. Готовые вареники смазать сливочным маслом.

14. Полить медом или посыпать сахаром.

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