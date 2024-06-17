Сладкие вареники с клубникой: на чем приготовить пышное и эластичное тесто
Для того, чтобы приготовить пышные вареники, вам не понадобятся дрожжи. Значительно удобнее и действеннее будет использовать кефир – тесто точно получится удачным. А для начинки можно использовать сезонную клубнику.
Идея приготовления рыхлых вареников с клубникой из теста на кефире опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Варить изделия нужно на пару.
Ингредиенты для теста:
- кефир комнатной температуры – 250 г
- щепотка соли
- сода – 1 ч.л.
- мука – 300 г +30 г на присыпку в процессе приготовления
Ингредиенты для начинки:
- клубника – 200 г
- сахар – 2 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- сливочное масло для смазки
- мед или сахар
Способ приготовления:
1. В миску налить 250 г кефира.
2. Добавить щепотку соли и чайную ложку соды, перемешать.
3. Всыпать примерно 300 г муки.
4. Замешать тесто.
5. Накрыть и оставить отдохнуть на 5-10 минут.
6. Нарезать клубнику.
7. Отдельно смешать сахар и кукурузный крахмал.
8. Тесто разделить на две части и раскатать, но не очень тонко, чтобы не вытек сок.
9. Выжать кружочки, выложить начинку, посыпать сахаром с крахмалом и хорошо защелкнуть края.
10. В кастрюлю налить 1/3 воды.
11. Положить мокрую марлю и хорошо завязать ее.
12. Довести до кипения и выложить вареники, накрыть крышкой и готовить 6 минут.
13. Готовые вареники смазать сливочным маслом.
14. Полить медом или посыпать сахаром.
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