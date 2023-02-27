Для того чтобы вареники были пышные, мягкие и не разваливались во время варки, нужно приготовить удачное тесто – на обычной или минеральной воде, кефире, простокваше. В то же время они могут быть с разными солеными начинками – ливером, картофелем, грибами или капустой, а также сладкими – вишнями, черникой или творогом.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с творогом, в основе которых самое простое тесто на воде.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 250 г

вода – 150 мл

сливочное масло – 50 г

соль

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Начинка:

творог – 180-200 г

желток – 1 шт

сахар – 2 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно налить в кастрюлю воду и довести до кипения. После этого сразу снять с плиты и растворить в воде сливочное масло.

2. Отдельно смешать сухие ингредиенты. Постоянно помешивая, налить в них воду. Сначала начнут образовываться комочки, их нужно мешать ложкой, затем продолжить месить тесто рукой. Оно должно быть упругим и не прилипать к рукам. После этого нужно уложить его в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут.

3. Для приготовления начинки нужно перетереть творог и смешать его с остальными ингредиентами.

4. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Завернуть на каждый из них начинку и сформировать вареники.

5. Готовые вареники отварить в подсоленной воде.

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