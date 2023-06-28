Вместо булочек, тортов и печенья можно приготовить хлеб. И будет он фруктовый. Можно есть с разнообразными джемами или шоколадом. Тесто очень простое и получается пышным.

Идея приготовления пышного фруктового хлеба опубликована на странице фудблогера Наталии Цукат (tsukatnata) в Instagram. По этой технологии добавляют малину и яблоко.

Ингредиенты:

яблоко – 2 шт. (средние)

малина – 100 г

мука – 300 г

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какао – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л (если слаще, тем больше)

яйца – 2 шт

молоко – 100 мл

масло – 120 мл

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Чистим и тоненько нарезаем яблоко.

2. В отдельную тарелку просеиваем муку и какао.

3. Добавляем сахар, растительное масло, яйца, молоко, масло и разрыхлитель.

4. Все перемешиваем.

5. Всыпаем яблоки и малину. Осторожно перемешать.

6. Тесто выложить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Проверить готовность шпажкой.

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