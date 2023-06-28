Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов
Вместо булочек, тортов и печенья можно приготовить хлеб. И будет он фруктовый. Можно есть с разнообразными джемами или шоколадом. Тесто очень простое и получается пышным.
Идея приготовления пышного фруктового хлеба опубликована на странице фудблогера Наталии Цукат (tsukatnata) в Instagram. По этой технологии добавляют малину и яблоко.
Ингредиенты:
- яблоко – 2 шт. (средние)
- малина – 100 г
- мука – 300 г
- какао – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л (если слаще, тем больше)
- яйца – 2 шт
- молоко – 100 мл
- масло – 120 мл
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Чистим и тоненько нарезаем яблоко.
2. В отдельную тарелку просеиваем муку и какао.
3. Добавляем сахар, растительное масло, яйца, молоко, масло и разрыхлитель.
4. Все перемешиваем.
5. Всыпаем яблоки и малину. Осторожно перемешать.
6. Тесто выложить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Проверить готовность шпажкой.
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