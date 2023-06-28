Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
6
Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов

Вместо булочек, тортов и печенья можно приготовить хлеб. И будет он фруктовый. Можно есть с разнообразными джемами или шоколадом. Тесто очень простое и получается пышным.

Идея приготовления пышного фруктового хлеба опубликована на странице фудблогера Наталии Цукат (tsukatnata) в Instagram. По этой технологии добавляют малину и яблоко.

Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов

Ингредиенты:

  • яблоко – 2 шт. (средние)
  • малина – 100 г
  • мука – 300 г
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  • какао – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л (если слаще, тем больше)
  • яйца – 2 шт
  • молоко – 100 мл
  • масло – 120 мл
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов

1. Чистим и тоненько нарезаем яблоко.

2. В отдельную тарелку просеиваем муку и какао.

Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов

3. Добавляем сахар, растительное масло, яйца, молоко, масло и разрыхлитель.

4. Все перемешиваем.

 

5. Всыпаем яблоки и малину. Осторожно перемешать.

Сладкий хлеб с сезонными фруктами: проще любых пирогов

6. Тесто выложить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Проверить готовность шпажкой.

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