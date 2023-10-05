Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

Для вкусной выпечки совсем не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Достаточно приобрести фило. Такое основание продается в любом магазине в отделе замороженных продуктов. Это тесто можно просто сорвать, а сверху положить начинку.

Идея приготовления сморщенного пирога без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Выйдет очень вкусно, если для начинки выбрать инжир.

Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

Ингредиенты:

  • тесто фило ( 6 листов)
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  • 2 яйца
  • 300 г 30% сливок
  • 5 шт. инжира
  • камамбер
  • розмарин, тимьян
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

1. Делаем форму из листов теста.

Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

2. Выкладываем начинку.

4. Заливаем сливками с яйцами плюс соль/перец.

Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

5. Посыпаем травами и запекаем минут 40-45 при температуре 180 градусов до золотистой корки.

Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

6. Пирог надо достать и дать немного остыть, так начинка схватится.

Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить

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