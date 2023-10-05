Сладкий сморщенный пирог без раскатывания теста: как приготовить
Для вкусной выпечки совсем не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Достаточно приобрести фило. Такое основание продается в любом магазине в отделе замороженных продуктов. Это тесто можно просто сорвать, а сверху положить начинку.
Идея приготовления сморщенного пирога без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Выйдет очень вкусно, если для начинки выбрать инжир.
Ингредиенты:
- тесто фило ( 6 листов)
- 2 яйца
- 300 г 30% сливок
- 5 шт. инжира
- камамбер
- розмарин, тимьян
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Делаем форму из листов теста.
2. Выкладываем начинку.
4. Заливаем сливками с яйцами плюс соль/перец.
5. Посыпаем травами и запекаем минут 40-45 при температуре 180 градусов до золотистой корки.
6. Пирог надо достать и дать немного остыть, так начинка схватится.
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