Для вкусной выпечки совсем не обязательно замешивать и раскатывать тесто. Достаточно приобрести фило. Такое основание продается в любом магазине в отделе замороженных продуктов. Это тесто можно просто сорвать, а сверху положить начинку.

Идея приготовления сморщенного пирога без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Выйдет очень вкусно, если для начинки выбрать инжир.

Ингредиенты:

тесто фило ( 6 листов)

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2 яйца

300 г 30% сливок

5 шт. инжира

камамбер

розмарин, тимьян

соль, перец

Способ приготовления:

1. Делаем форму из листов теста.

2. Выкладываем начинку.

4. Заливаем сливками с яйцами плюс соль/перец.

5. Посыпаем травами и запекаем минут 40-45 при температуре 180 градусов до золотистой корки.

6. Пирог надо достать и дать немного остыть, так начинка схватится.

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