Классическое хачапури – соленая выпечка, которая готовится с сыром. Иногда добавляют сырой желток. Но такое блюдо можно сделать и сладким. Для начинки идеально подойдут сладкая сезонная клубника, а также кисломолочный творог.

Идея приготовления хачапури с клубникой опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Тесто отлично раскатывается.

Ингредиенты на 2 шт:

молоко теплое – 100 мл.

сухие дрожжи – 4 г

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

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Ингредиенты для теста:

мука – 150 г

масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 200 г

крем-сырь – 60 г

сахар – 3-4 ст.л.

клубника

Способ приготовления:

1. Для опары смешать молоко, дрожжи, сахар, соль.

2. Оставить на 15 минут в теплом месте.

3. Просеять в глубокой миске муку, добавить подошедшую опару масло.

4. Замешать тесто.

5. Положить в глубокую миску смазанную растительным маслом, сверху смазать дополнительно тесто.

6. Накрыть полотенцем и оставить на 2 часа в теплом месте.

7. Для начинки сыр, крем-сыр и сахар растереть вилкой.

8. Подошедшее тесто посыпать мукой.

9. Принять руками.

10. Разделить на 2 части и раскатать круг.

11. Свернуть с обеих сторон.

12. Сформировать лодочки, переложить на противень застеленный пергаментом.

13. Выложить начинку из творога, сверху клубники, смазываем края сливками взбитыми с желтком и выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

14. Подавать с шариком мороженого по желанию.

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