Сладкое хачапури вместо тортов к чаю: используйте сезонную клубнику
Классическое хачапури – соленая выпечка, которая готовится с сыром. Иногда добавляют сырой желток. Но такое блюдо можно сделать и сладким. Для начинки идеально подойдут сладкая сезонная клубника, а также кисломолочный творог.
Идея приготовления хачапури с клубникой опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Тесто отлично раскатывается.
Ингредиенты на 2 шт:
- молоко теплое – 100 мл.
- сухие дрожжи – 4 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Ингредиенты для теста:
- мука – 150 г
- масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 200 г
- крем-сырь – 60 г
- сахар – 3-4 ст.л.
- клубника
Способ приготовления:
1. Для опары смешать молоко, дрожжи, сахар, соль.
2. Оставить на 15 минут в теплом месте.
3. Просеять в глубокой миске муку, добавить подошедшую опару масло.
4. Замешать тесто.
5. Положить в глубокую миску смазанную растительным маслом, сверху смазать дополнительно тесто.
6. Накрыть полотенцем и оставить на 2 часа в теплом месте.
7. Для начинки сыр, крем-сыр и сахар растереть вилкой.
8. Подошедшее тесто посыпать мукой.
9. Принять руками.
10. Разделить на 2 части и раскатать круг.
11. Свернуть с обеих сторон.
12. Сформировать лодочки, переложить на противень застеленный пергаментом.
13. Выложить начинку из творога, сверху клубники, смазываем края сливками взбитыми с желтком и выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
14. Подавать с шариком мороженого по желанию.
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