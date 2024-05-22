Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники
Вареники можно приготовить с совершенно разными начинками. Но для того, чтобы изделия получились действительно удачными, нужно приготовить правильное тесто. Очень важно выбрать правильную основу и соблюдать пропорции, чтобы вареники не слипались.
Идея приготовления идеального заварного теста для вареников опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia senych) в Instgaram. Вам понадобится кипяток.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода – 200 мл. (кипяток)
- масло – 3 ст.л. (35 ч)
- соль – 0,5 ч.л.
- начинка – любая
- картофельное пюре – 250 г
- грибы (шампиньоны) – 80 г
- жареный лук
Способ приготовления:
1. Муку предварительно просеять, добавить в нее соль и масло.
2. Влить кипяток и быстро замешать тесто сначала ложкой, затем руками.
3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить на 20-30 минут.
4. Тесто раскатайте в тонкий пласт.
5. Выжать стаканом кружочки.
6. Выложить примерно 1 ст.л. начинки и хорошо залепить.
7. Выложить на дощечку присыпанную мукой.
8. Воду посолить и довести до кипения.
9. В кипящую воду отправить вареники и, как только они выплывают на поверхность, варим еще 3-5 минут.
10. Выложить вареники в глубокую посуду.
11. Полить поджаренным маслом с салом, перемешать.
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