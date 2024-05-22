Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

Вареники можно приготовить с совершенно разными начинками. Но для того, чтобы изделия получились действительно удачными, нужно приготовить правильное тесто. Очень важно выбрать правильную основу и соблюдать пропорции, чтобы вареники не слипались.

Идея приготовления идеального заварного теста для вареников опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia senych) в Instgaram. Вам понадобится кипяток.

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

Ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • вода – 200 мл. (кипяток)
  • масло – 3 ст.л. (35 ч)
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  • соль – 0,5 ч.л.
  • начинка – любая
  • картофельное пюре – 250 г
  • грибы (шампиньоны) – 80 г
  • жареный лук

Способ приготовления:

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

1. Муку предварительно просеять, добавить в нее соль и масло.

2. Влить кипяток и быстро замешать тесто сначала ложкой, затем руками.

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить на 20-30 минут.

4. Тесто раскатайте в тонкий пласт.

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

5. Выжать стаканом кружочки.

6. Выложить примерно 1 ст.л. начинки и хорошо залепить.

7. Выложить на дощечку присыпанную мукой.

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

8. Воду посолить и довести до кипения.

9. В кипящую воду отправить вареники и, как только они выплывают на поверхность, варим еще 3-5 минут.

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

10. Выложить вареники в глубокую посуду.

11. Полить поджаренным маслом с салом, перемешать.

Слипаться не будут: из какого теста приготовить идеальные вареники

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