Сливочное рагу из кабачков, с куриным филе и плавленным сыром: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
270
Сливочное рагу из кабачков, с куриным филе и плавленным сыром: рецепт полезного и вкусного блюда

Самое простое, вкусное и бюджетное блюдо из овощей – рагу. Для того, чтобы оно было более сытным, добавьте куриное филе или свинину.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении рагу из кабачков.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • кабачки – 2 шт.
  • перец болгарский – 1/2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • сырок плавленый сливочный – 1 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • специи (соль/перец/суш. чеснок)

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе и обжарьте.

Филе с овощами

2. Добавьте овощи также порезанные кубиком.

Приготовление блюда

3. Добавьте порезанный плавленный сыр, сметану, специи и тушите до готовности.

Готовое рагу

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