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Сливочное рагу из кабачков, с куриным филе и плавленным сыром: рецепт полезного и вкусного блюда
Самое простое, вкусное и бюджетное блюдо из овощей – рагу. Для того, чтобы оно было более сытным, добавьте куриное филе или свинину.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении рагу из кабачков.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- кабачки – 2 шт.
- перец болгарский – 1/2 шт.
- помидор – 1 шт.
- сырок плавленый сливочный – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- специи (соль/перец/суш. чеснок)
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком филе и обжарьте.
2. Добавьте овощи также порезанные кубиком.
3. Добавьте порезанный плавленный сыр, сметану, специи и тушите до готовности.
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