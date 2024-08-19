Самое простое, вкусное и бюджетное блюдо из овощей – рагу. Для того, чтобы оно было более сытным, добавьте куриное филе или свинину.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении рагу из кабачков.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

кабачки – 2 шт.

перец болгарский – 1/2 шт.

помидор – 1 шт.

сырок плавленый сливочный – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

специи (соль/перец/суш. чеснок)

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе и обжарьте.

2. Добавьте овощи также порезанные кубиком.

3. Добавьте порезанный плавленный сыр, сметану, специи и тушите до готовности.

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