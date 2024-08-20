Сливовое варенье "Восточная сказка": как варить, чтобы было густое и не пригорало
Варенье из слив – одно из самых любимых у миллионов людей, ведь оно не только вкусное, но и очень ароматное. А многие считают, что сливовое варенье еще и в разы вкуснее, чем сам свежий фрукт и является отличным десертом.
Фудблогер Инна Ключник в Instagram рассказала, как приготовить сливовое варенье "Восточная сказка", которое будет идеально смаковать с багетом, или дополнит любой пирог. Она также раскрыла секрет, чтобы делать, чтобы оно не пригорало и было густое.
Ингредиенты
- Сливы с косточками – 2 кг
- Лимон – 200 гр
- Апельсин – 300 гр
- Сахар – 1700 гр
- Корица – 1 ч.л.
- Гвоздика – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Сливы промываем и складываем в кастрюлю вместе с косточками. Добавляем 50 мл воды и варим в течение 20 мин.
2. Перетираем через сито, отделяя косточки.
3. 1 большой лимон и 1 большой апельсин нарезаем и добавляем в сливы и перебиваем блендером.
4. Добавляем сахар и специи. Перемешиваем и варим в течение 10 мин.
5. Наполняем стерилизованные банки, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
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