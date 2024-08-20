Сливовое варенье "Восточная сказка": как варить, чтобы было густое и не пригорало

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сливовое варенье 'Восточная сказка': как варить, чтобы было густое и не пригорало

Варенье из слив – одно из самых любимых у миллионов людей, ведь оно не только вкусное, но и очень ароматное. А многие считают, что сливовое варенье еще и в разы вкуснее, чем сам свежий фрукт и является отличным десертом.

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Фудблогер Инна Ключник в Instagram рассказала, как приготовить сливовое варенье "Восточная сказка", которое будет идеально смаковать с багетом, или дополнит любой пирог. Она также раскрыла секрет, чтобы делать, чтобы оно не пригорало и было густое.

Сливовое варенье ''Восточная сказка'': как варить, чтобы было густое и не пригорало

Ингредиенты

  • Сливы с косточками – 2 кг
  • Лимон – 200 гр
  • Апельсин – 300 гр
  • Сахар – 1700 гр
  • Корица – 1 ч.л.
  • Гвоздика – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сливы промываем и складываем в кастрюлю вместе с косточками. Добавляем 50 мл воды и варим в течение 20 мин.

Сливовое варенье ''Восточная сказка'': как варить, чтобы было густое и не пригорало

2. Перетираем через сито, отделяя косточки.

3. 1 большой лимон и 1 большой апельсин нарезаем и добавляем в сливы и перебиваем блендером.

Сливовое варенье ''Восточная сказка'': как варить, чтобы было густое и не пригорало

4. Добавляем сахар и специи. Перемешиваем и варим в течение 10 мин.

Сливовое варенье ''Восточная сказка'': как варить, чтобы было густое и не пригорало

5. Наполняем стерилизованные банки, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.

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