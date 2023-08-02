Сливовое варенье очень просто и быстро готовится, очень важно – регулировать количество сахара. Стоит отметить, что его можно варить не только в кастрюле, но и готовить на сковороде.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецепт сливового варенья на сковороде, которое готовится всего 15 минут.

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Ингредиенты:

сливы – 0,5 л.

сахар – 0,5 л

лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Сливы помойте, удалите косточку, порежьте и переложите на сковородку и поставьте на максимальный огонь, доведите до кипения и после готовьте еще 5 минут. Обязательно периодически помешивайте.

2. Через 5 минут кипения добавьте сахар и тоже от закипания засекайте 5 минут, тоже периодически помешивая. Добавьте лимонную кислоту и кипятите еще 1 минуту.

3. Снимите с огня, переложите в стерильную банку и закатайте.

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