Сливовый пирог из The New York Times, который покорил мир: потрясающая история и рецепт невероятного блюда

Гастрономический обозреватель газеты The New York Times Мэриан Беррос в сентябре 1983 года впервые опубликовала элементарный рецепт сливового пирога – Original Purple Plum Torte by Marian Burros from New York Times, который ей дала Лоис Левина – соавтор по кулинарной книге "Элегантно, но легко".

Этот рецепт сразу разместили в левом нижнем углу на странице со скидочными купонами и краткой заметкой, что приближается сезон итальянских слив, которые как раз можно было купить по низкой цене. И вот с того момента произошло необъяснимое, а именно – с 1983 года каждый год до 1989 года читатели просили снова и снова публиковать этот рецепт.

Журналистка и вся редакция были в недоумении – почему люди из года в год просят публиковать в газете этот рецепт именно в сентябре. Ответ элементарен, как и рецепт самого известного в мире пирога, – дело в том, что именно в сентябре много слив и все хотят приготовить вкусное и простое угощение к чаю.

Однажды Мэриан Беррос обратилась к читателям и заявила, что пишет рецепт в последний раз, к тому же большим шрифтом и, попросила их – просто вырезать себе рецепт. Но и это не остановило поклонников пирога, они и дальше "засыпали" редакцию, но уже гневными письмами с просьбами о новых публикациях рецепта.

"Лето уходит, наступает осень. Вот в чем суть вашего годового рецепта. Не сердись на это", – написал один из поклонников в своем письме.

В 1989 году рецепт снова появился в газете, но уже в последний раз и в обновленной версии.

Редакция FoodOboz делится с вами таким популярным и полюбившемся во всем мире рецептом того самого Original Purple Plum Torte, который вы сможете приготовить дома и по-настоящему насладиться его приятным ароматом и потрясающим вкусом.

Рецепт самого популярного сливового пирога в мире

Ингредиенты:

сливы – 24 половинки без косточки

сахар – 1 чашка

яйца – 2 шт.

пшеничная мука – 1 чашка

сливочное масло – 1 чашка

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – щепотка

лимонный сок, корица и сахар – по вкусу для заправки

Способ приготовления:

Первым делом – разогрейте духовку до 170 С. Взбейте хорошо сахар с маслом, добавьте яйца, муку, соль, разрыхлитель и хорошо все вместе взбейте. В форму выложите готовое тесто ложкой, сливы выложите кожицей вверх, сверху присыпьте немного сахаром и взбрызните лимонным соком. В самом конце посьпьте пирог корицей и отправьте на 1 час в духовку.

