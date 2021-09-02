Сливовый пирог из The New York Times, который покорил мир: потрясающая история и рецепт невероятного блюда
Гастрономический обозреватель газеты The New York Times Мэриан Беррос в сентябре 1983 года впервые опубликовала элементарный рецепт сливового пирога – Original Purple Plum Torte by Marian Burros from New York Times, который ей дала Лоис Левина – соавтор по кулинарной книге "Элегантно, но легко".
Этот рецепт сразу разместили в левом нижнем углу на странице со скидочными купонами и краткой заметкой, что приближается сезон итальянских слив, которые как раз можно было купить по низкой цене. И вот с того момента произошло необъяснимое, а именно – с 1983 года каждый год до 1989 года читатели просили снова и снова публиковать этот рецепт.
Журналистка и вся редакция были в недоумении – почему люди из года в год просят публиковать в газете этот рецепт именно в сентябре. Ответ элементарен, как и рецепт самого известного в мире пирога, – дело в том, что именно в сентябре много слив и все хотят приготовить вкусное и простое угощение к чаю.
Однажды Мэриан Беррос обратилась к читателям и заявила, что пишет рецепт в последний раз, к тому же большим шрифтом и, попросила их – просто вырезать себе рецепт. Но и это не остановило поклонников пирога, они и дальше "засыпали" редакцию, но уже гневными письмами с просьбами о новых публикациях рецепта.
"Лето уходит, наступает осень. Вот в чем суть вашего годового рецепта. Не сердись на это", – написал один из поклонников в своем письме.
В 1989 году рецепт снова появился в газете, но уже в последний раз и в обновленной версии.
Редакция FoodOboz делится с вами таким популярным и полюбившемся во всем мире рецептом того самого Original Purple Plum Torte, который вы сможете приготовить дома и по-настоящему насладиться его приятным ароматом и потрясающим вкусом.
Рецепт самого популярного сливового пирога в мире
Ингредиенты:
сливы – 24 половинки без косточки
сахар – 1 чашка
яйца – 2 шт.
пшеничная мука – 1 чашка
сливочное масло – 1 чашка
разрыхлитель – 1 ч. л.
соль – щепотка
лимонный сок, корица и сахар – по вкусу для заправки
Способ приготовления:
Первым делом – разогрейте духовку до 170 С.
Взбейте хорошо сахар с маслом, добавьте яйца, муку, соль, разрыхлитель и хорошо все вместе взбейте.
В форму выложите готовое тесто ложкой, сливы выложите кожицей вверх, сверху присыпьте немного сахаром и взбрызните лимонным соком.
В самом конце посьпьте пирог корицей и отправьте на 1 час в духовку.
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