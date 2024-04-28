Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина
Пора рассказать рецепт мясного пирога, который готовится чрезвычайно легко с использованием готового слоеного теста.
Следуя этому рецепту у вас получится очень вкусный и сочный домашний пирог, который придется по вкусу абсолютно всем. Таким рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking.
Ингредиенты
- Фарш – 400 гр
- Слоеное тесто – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Кукуруза
- Томаты в собственном соке – 400 гр
- Острый соус
- Сыр
- Кинза или петрушка
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Лук нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде.
2. Добавляем фарш и снова обжариваем.
3. Добавляем томаты в собственном соке и тушим.
4. Добавляем соль, перец, острый соус по вкусу.
5. Добавляем кукурузу, хорошо перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.
6. Готовое слоеное тесто размораживаем и немного раскатываем занозой.
7. Разделяем тесто на две равные части. На одну из них выкладываем начинку и куски сыра. Накрываем второй половиной теста.
8. Закрываем края теста, смазываем желтком и отправляем выпекаться в течение 40 минут при 180 градусах.
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