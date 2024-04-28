Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина

Пора рассказать рецепт мясного пирога, который готовится чрезвычайно легко с использованием готового слоеного теста.

Следуя этому рецепту у вас получится очень вкусный и сочный домашний пирог, который придется по вкусу абсолютно всем. Таким рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking.

Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина

Ингредиенты

  • Фарш – 400 гр
  • Слоеное тесто – 500 гр
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  • Лук – 1 шт
  • Кукуруза
  • Томаты в собственном соке – 400 гр
  • Острый соус
  • Сыр
  • Кинза или петрушка
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Лук нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде.

2. Добавляем фарш и снова обжариваем.

3. Добавляем томаты в собственном соке и тушим.

Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина

4. Добавляем соль, перец, острый соус по вкусу.

5. Добавляем кукурузу, хорошо перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.

Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина

6. Готовое слоеное тесто размораживаем и немного раскатываем занозой.

7. Разделяем тесто на две равные части. На одну из них выкладываем начинку и куски сыра. Накрываем второй половиной теста.

Слоеный пирог с фаршем: легкий рецепт для ужина

8. Закрываем края теста, смазываем желтком и отправляем выпекаться в течение 40 минут при 180 градусах.

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