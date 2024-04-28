Пора рассказать рецепт мясного пирога, который готовится чрезвычайно легко с использованием готового слоеного теста.

Следуя этому рецепту у вас получится очень вкусный и сочный домашний пирог, который придется по вкусу абсолютно всем. Таким рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking.

Ингредиенты

Фарш – 400 гр

Слоеное тесто – 500 гр

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Лук – 1 шт

Кукуруза

Томаты в собственном соке – 400 гр

Острый соус

Сыр

Кинза или петрушка

Яйцо – 1 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лук нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде.

2. Добавляем фарш и снова обжариваем.

3. Добавляем томаты в собственном соке и тушим.

4. Добавляем соль, перец, острый соус по вкусу.

5. Добавляем кукурузу, хорошо перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.

6. Готовое слоеное тесто размораживаем и немного раскатываем занозой.

7. Разделяем тесто на две равные части. На одну из них выкладываем начинку и куски сыра. Накрываем второй половиной теста.

8. Закрываем края теста, смазываем желтком и отправляем выпекаться в течение 40 минут при 180 градусах.

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