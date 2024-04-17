Слоеный пирог со спаржей и сыром для ужина: самый простой рецепт эффектного блюда
Апрель и май – сезон очень полезной и очень вкусной спаржи. Ее можно запекать, жарить, делать супы и готовить вкусные пироги.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, со спаржей и хамоном.
Ингредиенты:
- Спаржа – 300 г
- Слоено-листовое тесто – 2 шт.
- Пармезан – 100 г
- Петрушка – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль с перцем – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Хамон – 4-5 слайсов
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте и очистите спаржу.
2. Слоеное тесто раскатайте толщиной 2-3 мм, края можно завернуть, чтобы тесто по центру не надувалось.
3. Натрите пармезан, распределите его равномерно по поверхности теста, и выложите сверху спаржу.
4. Петрушку, чеснок, оливковое масло и хамон смешайте между собой и выложите по всей поверхности спаржи.
5. Полейте сверху немного оливковым маслом, края теста смажьте яйцом и запекайте в духовке 20 минут при 200 С.
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