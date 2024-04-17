Слоеный пирог со спаржей и сыром для ужина: самый простой рецепт эффектного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Апрель и май – сезон очень полезной и очень вкусной спаржи. Ее можно запекать, жарить, делать супы и готовить вкусные пироги. 

Домашний пирог со спаржей

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, со спаржей и хамоном. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • Спаржа – 300 г
  • Слоено-листовое тесто – 2 шт. 
  • Пармезан – 100 г
  • Петрушка – 1 ст. л. 
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Соль с перцем – по вкусу
  • Оливковое масло – 2 ст. л. 
  • Хамон – 4-5 слайсов
  • Яйцо – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Помойте и очистите спаржу.

Сырая спаржа

2. Слоеное тесто раскатайте толщиной 2-3 мм, края можно завернуть, чтобы тесто по центру не надувалось.

Сыр для пирога

3. Натрите пармезан, распределите его равномерно по поверхности теста, и выложите сверху спаржу.

Начинка из спаржи

4. Петрушку, чеснок, оливковое масло и хамон смешайте между собой и выложите по всей поверхности спаржи. 

Приготовление пирога

5. Полейте сверху немного оливковым маслом, края теста смажьте яйцом и запекайте в духовке 20 минут при 200 С.

Готовый пирог со спаржей

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