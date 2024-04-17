Апрель и май – сезон очень полезной и очень вкусной спаржи. Ее можно запекать, жарить, делать супы и готовить вкусные пироги.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, со спаржей и хамоном.

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Ингредиенты:

Спаржа – 300 г

Слоено-листовое тесто – 2 шт.

Пармезан – 100 г

Петрушка – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль с перцем – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Хамон – 4-5 слайсов

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите спаржу.

2. Слоеное тесто раскатайте толщиной 2-3 мм, края можно завернуть, чтобы тесто по центру не надувалось.

3. Натрите пармезан, распределите его равномерно по поверхности теста, и выложите сверху спаржу.

4. Петрушку, чеснок, оливковое масло и хамон смешайте между собой и выложите по всей поверхности спаржи.

5. Полейте сверху немного оливковым маслом, края теста смажьте яйцом и запекайте в духовке 20 минут при 200 С.

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