Слойка с грибами – это отличный вариант для завтрака или ужина. Также его можно использовать в качестве перекуса в дороге. Она вкусная, нежная и сочная, за счет чего точно понравится всем.

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Как просто и без труда приготовить слойку с грибами, использовав готовое слоеное тесто, в Instagram рассказала фудблогер с ником polli_cooking. Для начинки можно использовать любые грибы, но лучше всего подойдут шампиньоны, ведь они готовятся очень быстро.

Ингредиенты

Слоено-дрожжевое тесто – 500 гр

Лук – 1 шт

Шампиньоны – 250 гр

Петрушка

Соль

Перец

Сыр – 100-150 гр

Желток – 1 шт

Способ приготовления

1.Тесто размораживаем согласно инструкции на упаковке.

2. На сливочном масле обжариваем нарезанный полукольцами лук и добавляем нарезанные шампиньоны.

3. Обжариваем в течение 7-8 минут до золотистости, после чего добавляем соль, перец и зелень.

4. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, серединку затираем творогом и выкладываем грибную начинку.

5. Края теста смазываем желтком.

6. Выпекаем в духовке в течение 20-25 минут при 200 градусах.

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