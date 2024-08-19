Слойка с грибами из слоеного теста: пошаговый рецепт вкусного блюда
Слойка с грибами – это отличный вариант для завтрака или ужина. Также его можно использовать в качестве перекуса в дороге. Она вкусная, нежная и сочная, за счет чего точно понравится всем.
Как просто и без труда приготовить слойку с грибами, использовав готовое слоеное тесто, в Instagram рассказала фудблогер с ником polli_cooking. Для начинки можно использовать любые грибы, но лучше всего подойдут шампиньоны, ведь они готовятся очень быстро.
Ингредиенты
- Слоено-дрожжевое тесто – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Шампиньоны – 250 гр
- Петрушка
- Соль
- Перец
- Сыр – 100-150 гр
- Желток – 1 шт
Способ приготовления
1.Тесто размораживаем согласно инструкции на упаковке.
2. На сливочном масле обжариваем нарезанный полукольцами лук и добавляем нарезанные шампиньоны.
3. Обжариваем в течение 7-8 минут до золотистости, после чего добавляем соль, перец и зелень.
4. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, серединку затираем творогом и выкладываем грибную начинку.
5. Края теста смазываем желтком.
6. Выпекаем в духовке в течение 20-25 минут при 200 градусах.
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