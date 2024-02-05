Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных

В современном мире для приготовления вкусной выпечки больше не нужно часами возиться с тестом. Достаточно купить готовое тесто в магазине и дать ему разморозиться. В результате, всего несколько минут работы, плюс время на выпекание, и на вашем столе уже появляются невероятно вкусные слойки с яблоками и корицей.

Именно их рецептом в Instagram недавно поделилась фудблогер Юлия Сенич. С помощью магазинного теста и ее советов, квартира наполнится невероятным ароматом корицы, что вызовет аппетит у самых требовательных членов семьи.

Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных

Ингредиенты

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  • Слоено-дрожжевое тесто
  • Яблоки – 2 шт
  • Сахар
  • Сливочное масло – 20 гр
  • Желток для смазывания
  • Корица молотая
  • Лимонник сок

Способ приготовления

1. Тесто достаем из морозилки и даем полностью разморозиться.

2. Яблоки моем и нарезаем кубиками.

3. Сливочное масло разогреваем на сковороде и добавляем к нему яблоки, сахар по вкусу, корицу и сок лимона.

Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных

4. Тесто нарезаем на полоски, делаем надрезы.

Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных

5. Выкладываем на одну половину полоски начинку, равномерно распределяем и накрываем второй частью.

6. Смазываем слойки желтком, присыпаем сахаром и отправляем в духовку на 20-25 минут при 200 градусах.

Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных

7. Вынимаем слойки, присыпаем сахарной пудрой.

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