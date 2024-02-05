В современном мире для приготовления вкусной выпечки больше не нужно часами возиться с тестом. Достаточно купить готовое тесто в магазине и дать ему разморозиться. В результате, всего несколько минут работы, плюс время на выпекание, и на вашем столе уже появляются невероятно вкусные слойки с яблоками и корицей.

Именно их рецептом в Instagram недавно поделилась фудблогер Юлия Сенич. С помощью магазинного теста и ее советов, квартира наполнится невероятным ароматом корицы, что вызовет аппетит у самых требовательных членов семьи.

Ингредиенты

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Слоено-дрожжевое тесто

Яблоки – 2 шт

Сахар

Сливочное масло – 20 гр

Желток для смазывания

Корица молотая

Лимонник сок

Способ приготовления

1. Тесто достаем из морозилки и даем полностью разморозиться.

2. Яблоки моем и нарезаем кубиками.

3. Сливочное масло разогреваем на сковороде и добавляем к нему яблоки, сахар по вкусу, корицу и сок лимона.

4. Тесто нарезаем на полоски, делаем надрезы.

5. Выкладываем на одну половину полоски начинку, равномерно распределяем и накрываем второй частью.

6. Смазываем слойки желтком, присыпаем сахаром и отправляем в духовку на 20-25 минут при 200 градусах.

7. Вынимаем слойки, присыпаем сахарной пудрой.

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