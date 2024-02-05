Слойка с яблоками и корицей: быстрый десерт для самых родных
В современном мире для приготовления вкусной выпечки больше не нужно часами возиться с тестом. Достаточно купить готовое тесто в магазине и дать ему разморозиться. В результате, всего несколько минут работы, плюс время на выпекание, и на вашем столе уже появляются невероятно вкусные слойки с яблоками и корицей.
Именно их рецептом в Instagram недавно поделилась фудблогер Юлия Сенич. С помощью магазинного теста и ее советов, квартира наполнится невероятным ароматом корицы, что вызовет аппетит у самых требовательных членов семьи.
Ингредиенты
- Слоено-дрожжевое тесто
- Яблоки – 2 шт
- Сахар
- Сливочное масло – 20 гр
- Желток для смазывания
- Корица молотая
- Лимонник сок
Способ приготовления
1. Тесто достаем из морозилки и даем полностью разморозиться.
2. Яблоки моем и нарезаем кубиками.
3. Сливочное масло разогреваем на сковороде и добавляем к нему яблоки, сахар по вкусу, корицу и сок лимона.
4. Тесто нарезаем на полоски, делаем надрезы.
5. Выкладываем на одну половину полоски начинку, равномерно распределяем и накрываем второй частью.
6. Смазываем слойки желтком, присыпаем сахаром и отправляем в духовку на 20-25 минут при 200 градусах.
7. Вынимаем слойки, присыпаем сахарной пудрой.
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