Сметанник – очень вкусный и нежный десерт, который в Украине готовят довольно часто. Обычно, основа для такого торта – это коржи из теста. Но его нужно вымешивать и выпекать. Поэтому можно воспользоваться более простым вариантом и сделать основу из печенья.

Идея приготовления сметанника без выпечки опубликована на странице hrys25m в Instagram.

Ингредиенты для основания:

шоколадное песочное печенье – 450 г

сливочное масло 82% – 150 г

молоко – 4 ч.л

Ингредиенты для крема:

ванильный сахар – 10 г

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сахар – 200 г

мука – 150 г

яйца – 5 шт

сметана 20% – 600 г

сливочное масло 82% – 200 г

Способ приготовления:

1. Приготовить крем: в кастрюле с толстым дном, объемом минимум 2 литра, высыпать сухие ингридиенты: сахар, ванильный сахар, муку.

2. Перемешать лопаткой до однородности.

3. Добавить яйца и хорошо взбить венчиком.

4. Добавить сметану, также взбить венчиком. Масса должна быть однородной.

5. Поставить кастрюлю на средний огонь.

6. Постоянно мешать венчиком, чтобы не образовывалось комочков.

4. После закипания на минимальном огне еще 3 минуты мешать венчиком. Масса должна должна быть похожа на густой пудинг.

5. В глубокую миску вылить немного ледяной воды или высыпать лед.

6. Поставить в эту миску кастрюлю с кремом и помешивать так минут 8-10.

7. Накрыть крем в пищевой пленкой и поставить в холодильник.

8. Сформировать основание: в блендере измельчить до крошки печенье. Высыпать в миску и добавить растопленное масло и молоко. Хорошо перемешать.

9. Застлать форму пергаментом с бортиками.

10. Выложить 1/3 крошки в другую посуду. Остаток равномерно распределить по форме, формируя бортики.

11. Основание отложить, вынуть крем, снять пленку и взбить миксером 3-4 минуты.

12. В отдельной посуде взбить масло комнатной температуры до белой объемной массы. Влить во взбитое масло половину крема и снова взбивать 3 минуты.

13. Добавить остаток крема и снова взбить 3 минуты.

14. Вылить крем на основание и равномерно распределить по форме.

15. Сверху посыпать остатком крошки.

16. Готовый тортик поставить в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

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