Дорадо можно готовить по-разному: с овощами, специями, кинзой. Для того, чтобы рыба была сочной, ее нужно предварительно замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной рыбы с имбирем, чили и специями.

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Ингредиенты:

1 дорадо

2 зубчика чеснока

небольшой кусок имбиря

2 чайные ложки кунжутного масла (можно заменить оливковым)

1 лайм

1 перец чили

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Чеснок, имбирь и перец мелко порежьте, положите в ступку или блендер и измельчите, добавьте в смесь масло и соль.

2. На рыбе сделайте надрезы и хорошо смажьте смесью сверху и внутри, во внутрь рыбы выложите порезанный лайм.

3. Запекайте рыбу при температуре 200 градусов до 15 минут (зависит от размера рыбки).

Подавайте с оставшимся лаймом и кинзой!

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