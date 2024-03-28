Со вкусом том-яма: запеченная дорадо со специями и чили

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
150
Со вкусом том-яма: запеченная дорадо со специями и чили

Дорадо можно готовить по-разному: с овощами, специями, кинзой. Для того, чтобы рыба была сочной, ее нужно предварительно замариновать.

Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной рыбы с имбирем, чили и специями.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • 1 дорадо
  • 2 зубчика чеснока
  • небольшой кусок имбиря
  • 2 чайные ложки кунжутного масла (можно заменить оливковым)
  • 1 лайм
  • 1 перец чили
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Чеснок, имбирь и перец мелко порежьте, положите в ступку или блендер и измельчите, добавьте в смесь масло и соль.

Специи для рыбы

2. На рыбе сделайте надрезы и хорошо смажьте смесью сверху и внутри, во внутрь рыбы выложите порезанный лайм.

Приготовление рыбы

3. Запекайте рыбу при температуре 200 градусов до 15 минут (зависит от размера рыбки).

Сколько готовить рыбу

Подавайте с оставшимся лаймом и кинзой!

Готовая рыба

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