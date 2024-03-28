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Со вкусом том-яма: запеченная дорадо со специями и чили
Дорадо можно готовить по-разному: с овощами, специями, кинзой. Для того, чтобы рыба была сочной, ее нужно предварительно замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной рыбы с имбирем, чили и специями.
Ингредиенты:
- 1 дорадо
- 2 зубчика чеснока
- небольшой кусок имбиря
- 2 чайные ложки кунжутного масла (можно заменить оливковым)
- 1 лайм
- 1 перец чили
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Чеснок, имбирь и перец мелко порежьте, положите в ступку или блендер и измельчите, добавьте в смесь масло и соль.
2. На рыбе сделайте надрезы и хорошо смажьте смесью сверху и внутри, во внутрь рыбы выложите порезанный лайм.
3. Запекайте рыбу при температуре 200 градусов до 15 минут (зависит от размера рыбки).
Подавайте с оставшимся лаймом и кинзой!
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