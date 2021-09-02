Необычные сочетания продуктов, которые придутся по душе многим

У большинства из нас есть еда, вид, аромат, вкус которой вызывает в подсознании теплые эмоции – подкрепленные душевными воспоминаниями. Чаще положительными, но бывает и наоборот.

Как правило, "душевная" еда – это определенные сочетания продуктов, которые были частью этого приятного душевного состояния – "в моменте". Сегодня редакция FoodOboz делится сочетаниями продуктов, которые стали особенными для подписчиков диетолога Анны Коваленко. Список этих сочетаний Анна разместила на своей странице в Instagram.

У пользователей такая пища асоциируется с детством, беременностью, первым свиданием, родным домом.

Видео дня

Хлеб + масло сливочное + Мед + Молоко

Ассоциация – завтраки у бабушки

Белый хлеб + масло сливочное + Чай черный с сахаром

Ассоциация – детский сад

Арбуз + Черный хлеб

Ассоциация – посиделки с папой

Абрикосовое варенье + Хлеб + Молоко

Ассоциация – вкусности от мамы

Скумбрия + Квашеная капуста

Ассоциация – беременность

Свежий салат + Душистое подсолнечное масло

Ассоциация – отдых на даче за городом

Клубника + Шампанское

Ассоциация – первое свидание с мужем

Диетолог отмечает:

"Подобные сочетания часто не вписываются в стандартные пищевые понимание и точно не являются частью правильного питания, но при стрессовом состоянии внутри подсознание их может "предлагать" – для своего рода компенсации, выравнивания эмоционального баланса.

Использовать такой "метод" или нет, – зависит от ситуации, которую "хочется" таким образом компенсировать.

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