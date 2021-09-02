Необычные сочетания продуктов, которые придутся по душе многим
У большинства из нас есть еда, вид, аромат, вкус которой вызывает в подсознании теплые эмоции – подкрепленные душевными воспоминаниями. Чаще положительными, но бывает и наоборот.
Как правило, "душевная" еда – это определенные сочетания продуктов, которые были частью этого приятного душевного состояния – "в моменте". Сегодня редакция FoodOboz делится сочетаниями продуктов, которые стали особенными для подписчиков диетолога Анны Коваленко. Список этих сочетаний Анна разместила на своей странице в Instagram.
У пользователей такая пища асоциируется с детством, беременностью, первым свиданием, родным домом.
Хлеб + масло сливочное + Мед + Молоко
Ассоциация – завтраки у бабушки
Белый хлеб + масло сливочное + Чай черный с сахаром
Ассоциация – детский сад
Арбуз + Черный хлеб
Ассоциация – посиделки с папой
Абрикосовое варенье + Хлеб + Молоко
Ассоциация – вкусности от мамы
Скумбрия + Квашеная капуста
Ассоциация – беременность
Свежий салат + Душистое подсолнечное масло
Ассоциация – отдых на даче за городом
Клубника + Шампанское
Ассоциация – первое свидание с мужем
Диетолог отмечает:
"Подобные сочетания часто не вписываются в стандартные пищевые понимание и точно не являются частью правильного питания, но при стрессовом состоянии внутри подсознание их может "предлагать" – для своего рода компенсации, выравнивания эмоционального баланса.
Использовать такой "метод" или нет, – зависит от ситуации, которую "хочется" таким образом компенсировать.
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