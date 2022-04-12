Сочная буженина по-домашнему: в каком маринаде приготовить
В Украине традиционно на Пасху запекают буженину, ведь мясо – один из самых главных продуктов на праздничном столе. Но часто блюдо получается несколько пересушенным. Поэтому для идеального вкуса и мягкости нужно использовать правильный маринад.
Идея приготовления сочной буженины опубликована на странице linaarsenjuk в Instagram.
Ингредиенты:
свинина – 1 кг (биток)
соль 2 ч.л
вода
Ингредиенты для маринада:
соль – 1 ч. л
перец черный молотый – 1/2 ч.л.
паприка – 1/2 ч.л
горчица в зернах – 2 ст.л.
мед – 50 г
соевый соус – 50 мл
сухой чеснок
другие специи по желанию
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть мясо.
2. Проколоть его насквозь деревянной шпажкой в нескольких местах.
3. Поместить в посуду и залить водой, добавить соль, оставить в холодильнике на ночь.
4. Воду слить, просушить мясо бумажным полотенцем.
5. Для маринада все смешать, обтереть мясо и поместить в форму для запекания (жирной прослойкой вниз) и оставить в холодильнике минимум в сутки.
6. Форму накрыть крышкой или фольгой, добавить 50-100 мл воды и выпекать при температуре 180 градусов 1,5-2 часа, поливая каждые 30 мин выделяющимся соком.
7. Охладить и подавать в нарезанном виде.
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