В Украине традиционно на Пасху запекают буженину, ведь мясо – один из самых главных продуктов на праздничном столе. Но часто блюдо получается несколько пересушенным. Поэтому для идеального вкуса и мягкости нужно использовать правильный маринад.

Идея приготовления сочной буженины опубликована на странице linaarsenjuk в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 1 кг (биток)

соль 2 ч.л

вода

Ингредиенты для маринада:

соль – 1 ч. л

перец черный молотый – 1/2 ч.л.

паприка – 1/2 ч.л

горчица в зернах – 2 ст.л.

Видео дня

мед – 50 г

соевый соус – 50 мл

сухой чеснок

другие специи по желанию

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть мясо.

2. Проколоть его насквозь деревянной шпажкой в нескольких местах.

3. Поместить в посуду и залить водой, добавить соль, оставить в холодильнике на ночь.

4. Воду слить, просушить мясо бумажным полотенцем.

5. Для маринада все смешать, обтереть мясо и поместить в форму для запекания (жирной прослойкой вниз) и оставить в холодильнике минимум в сутки.

6. Форму накрыть крышкой или фольгой, добавить 50-100 мл воды и выпекать при температуре 180 градусов 1,5-2 часа, поливая каждые 30 мин выделяющимся соком.

7. Охладить и подавать в нарезанном виде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: