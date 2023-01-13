Сочная домашняя шаурма с курицей: рецепт без майонеза и кетчупа

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Сочная домашняя шаурма с курицей: рецепт без майонеза и кетчупа

Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое легко приготовить дома. Ее легко сделать диетической и полезной, выбрав для начинки мясо курицы и овощи, а майонез и кетчуп заменить вкусным соусом.

В одном из блогов о спорте и питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт домашней шаурмы с курицей и полезным соусом.

Рецепт шаурмы с курицей без майонеза и кетчупа

Ингредиенты:

  • филе куриное (запеченное или вареное) – 250 г
  • лаваш тонкий – 200 г
  • капуста пекинская – 100 г
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  • помидоры – 100 г
  • огурец – 100 г

Соус:

  • сметана – 3 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
Диетическая домашняя шаурма с курицей

Способ приготовления:

1. Мясо и овощи порезать.

2. Все необходимые ингредиенты для соуса взбить блендером.

3. Смешать все ингредиенты для начинки и выложить равномерно на лаваш. Завернуть в плотный рулет.

Полезный соус для домашней шаурмы

4. Пожарить шаурму на гриле или сковороде.

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