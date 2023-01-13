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Сочная домашняя шаурма с курицей: рецепт без майонеза и кетчупа
Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое легко приготовить дома. Ее легко сделать диетической и полезной, выбрав для начинки мясо курицы и овощи, а майонез и кетчуп заменить вкусным соусом.
В одном из блогов о спорте и питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт домашней шаурмы с курицей и полезным соусом.
Ингредиенты:
- филе куриное (запеченное или вареное) – 250 г
- лаваш тонкий – 200 г
- капуста пекинская – 100 г
- помидоры – 100 г
- огурец – 100 г
Соус:
- сметана – 3 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Мясо и овощи порезать.
2. Все необходимые ингредиенты для соуса взбить блендером.
3. Смешать все ингредиенты для начинки и выложить равномерно на лаваш. Завернуть в плотный рулет.
4. Пожарить шаурму на гриле или сковороде.
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