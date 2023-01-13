Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое легко приготовить дома. Ее легко сделать диетической и полезной, выбрав для начинки мясо курицы и овощи, а майонез и кетчуп заменить вкусным соусом.

В одном из блогов о спорте и питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт домашней шаурмы с курицей и полезным соусом.

Ингредиенты:

филе куриное (запеченное или вареное) – 250 г

лаваш тонкий – 200 г

капуста пекинская – 100 г

Видео дня

помидоры – 100 г

огурец – 100 г

Соус:

сметана – 3 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Мясо и овощи порезать.

2. Все необходимые ингредиенты для соуса взбить блендером.

3. Смешать все ингредиенты для начинки и выложить равномерно на лаваш. Завернуть в плотный рулет.

4. Пожарить шаурму на гриле или сковороде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: