Котлета по-киевски – очень популярное и вкусное блюдо, основа которого – куриное филе, сливочное масло и зелень. Она получается особенно сочной, аппетитной, имеет золотистую хрустящую корочку.

Шеф-повар Вадим Бжезинский pava_vb на своей странице в Instagram поделился рецептом котлеты по-киевски, которую вы легко приготовите во фритюре за 10 минут.

Ингредиенты:

куриное филе – 150-200 г

мука – 100 г

яйцо куриное – 2 шт

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панировочные сухари – 50 г

сливочное масло – 25г

укроп свежий

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе разрезать на две половины. Каждую из них накрыть пленкой и отбить кухонным молотком. После этого посолить и поперчить.

2. Для начинки нужно смешать мягкое сливочное масло с измельченным укропом. Получившуюся массу разделить на 2 части, каждую из них отдельно завернуть в пленку и положить в морозилку на несколько минут. Нужно, чтобы они стабилизировались и держали форму.

3. Далее на филе выложить начинку и завернуть в рулетик.

4. Полученный рулетик обвалять в муке, взбитом яйце со специями, напоследок – в сухарях. Повторить процесс 2 раза.

5. В кастрюлю налить масло, хорошо разогреть его. Пожарить котлеты до золотистой корочки. По желанию можно довести ее до готовности еще в духовке (запекать 10 минут при температуре 200 градусов). Приятного аппетита!

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