Сочная курица с рисом: вкуснее обычного плова
К рису, безусловно, идеально подходит курица. Но очень важно сделать такое диетическое мясо сочным и мягким. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления сочной курицы к рису опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Мясо нужно обязательно отбить.
Ингредиенты для курицы:
- филе – 1 шт.
- мука – 80 г
- панировка – 80 г
- яйца – 2 шт.
- специи: соль, перец, итальянские травы, сушеный чеснок – по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, итальянские травы – по вкусу
- маринованный огурец – 1 шт
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и отбить молотком.
2. Посолить и поперчить с обеих сторон.
3. Яйца смешать с солью и сушеным чесноком, а муку смешать с итальянскими травами.
4. Куриные кусочки сначала обвалять в муке, затем в яйце, а затем в сухарях или панировке.
5. Обжарить по бокам до золотистого цвета.
6. Для соуса мелко нарезаем огурец. В тарелке смешать сметану и майонез. Добавить соль и травы. Чеснок выжать через пресс и добавить измельченный огурец. Отлично перемешать.
7. Идеально подавать с рисом.
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