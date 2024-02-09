К рису, безусловно, идеально подходит курица. Но очень важно сделать такое диетическое мясо сочным и мягким. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления сочной курицы к рису опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Мясо нужно обязательно отбить.

Ингредиенты для курицы:

филе – 1 шт.

мука – 80 г

панировка – 80 г

яйца – 2 шт.

специи: соль, перец, итальянские травы, сушеный чеснок – по вкусу.

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Ингредиенты для соуса:

майонез – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль, итальянские травы – по вкусу

маринованный огурец – 1 шт

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и отбить молотком.

2. Посолить и поперчить с обеих сторон.

3. Яйца смешать с солью и сушеным чесноком, а муку смешать с итальянскими травами.

4. Куриные кусочки сначала обвалять в муке, затем в яйце, а затем в сухарях или панировке.

5. Обжарить по бокам до золотистого цвета.

6. Для соуса мелко нарезаем огурец. В тарелке смешать сметану и майонез. Добавить соль и травы. Чеснок выжать через пресс и добавить измельченный огурец. Отлично перемешать.

7. Идеально подавать с рисом.

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