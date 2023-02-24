Капуста – это продукт, который будет актуален в любом сезоне. Если летом из нее готовят свежие салаты, то в зимне-весенний период – это маринование. Здесь можно совмещать много разнообразных овощей. Особенно вкусно со свеклой. Капуста остается хрустящей и очень сочной.

Идея приготовления маринованной капусты со свеклой опубликована на кулинарной странице фудблогера Виктории Малий (cooking_vita_costarica) в Instagram.

Ингредиенты:

2 кг капусты

2 шт. моркови

4 зубчика чеснока

1 свекла

Ингредиенты для маринада:

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150 мл масла

150 мл 9% уксуса

100 г сахара

2 ст.л. соли

3 шт. лавровых листьев

5-6 горошин черного перца

0,5л воды

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Морковь и свеклу натереть на большой терке.

3. Чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку.

4. В кастрюлю залить все компоненты маринада и прокипятить 5 минут.

5. Залить кипящим маринадом капусту.

6. Есть можно на следующий день.

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