Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день
Капуста – это продукт, который будет актуален в любом сезоне. Если летом из нее готовят свежие салаты, то в зимне-весенний период – это маринование. Здесь можно совмещать много разнообразных овощей. Особенно вкусно со свеклой. Капуста остается хрустящей и очень сочной.
Идея приготовления маринованной капусты со свеклой опубликована на кулинарной странице фудблогера Виктории Малий (cooking_vita_costarica) в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 кг капусты
- 2 шт. моркови
- 4 зубчика чеснока
- 1 свекла
Ингредиенты для маринада:
- 150 мл масла
- 150 мл 9% уксуса
- 100 г сахара
- 2 ст.л. соли
- 3 шт. лавровых листьев
- 5-6 горошин черного перца
- 0,5л воды
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Морковь и свеклу натереть на большой терке.
3. Чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку.
4. В кастрюлю залить все компоненты маринада и прокипятить 5 минут.
5. Залить кипящим маринадом капусту.
6. Есть можно на следующий день.
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