Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

Капуста – это продукт, который будет актуален в любом сезоне. Если летом из нее готовят свежие салаты, то в зимне-весенний период – это маринование. Здесь можно совмещать много разнообразных овощей. Особенно вкусно со свеклой. Капуста остается хрустящей и очень сочной.

Идея приготовления маринованной капусты со свеклой опубликована на кулинарной странице фудблогера Виктории Малий (cooking_vita_costarica) в Instagram.

Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

Ингредиенты:

  • 2 кг капусты
  • 2 шт. моркови
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 свекла

Ингредиенты для маринада:

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  • 150 мл масла
  • 150 мл 9% уксуса
  • 100 г сахара
  • 2 ст.л. соли
  • 3 шт. лавровых листьев
  • 5-6 горошин черного перца
  • 0,5л воды

Способ приготовления:

Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

1. Капусту нашинковать.

Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

2. Морковь и свеклу натереть на большой терке.

Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

3. Чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку.

 

4. В кастрюлю залить все компоненты маринада и прокипятить 5 минут.

Сочная маринованная капуста со свеклой: можно есть на следующий день

5. Залить кипящим маринадом капусту.

6. Есть можно на следующий день.

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