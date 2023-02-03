Скумбрия – это рыба, которая отлично подходит для запекания. Но чтобы сделать текстуру мяса мягкой и сочной – перед приготовлением продукт следует смазать маринадом. В нем все очень простые и бюджетные компоненты, но именно они придают рыбе особый вкус.

Идея приготовления сочной запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт

греческий органический йогурт – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчик

лимон – 1 шт

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Скумбрию помыть.

2. Разрезать.

3. Добавить соль и перец.

3. Обмазать сметаной.

4. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 25-30 минут:

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