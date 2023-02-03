Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

Скумбрия – это рыба, которая отлично подходит для запекания. Но чтобы сделать текстуру мяса мягкой и сочной – перед приготовлением продукт следует смазать маринадом. В нем все очень простые и бюджетные компоненты, но именно они придают рыбе особый вкус.

Идея приготовления сочной запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт
  • греческий органический йогурт – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчик
  • лимон – 1 шт
  • соль, перец
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Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

Способ приготовления:

Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

1. Скумбрию помыть.

2. Разрезать.

Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

3. Добавить соль и перец.

Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

3. Обмазать сметаной.

Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать

4. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 25-30 минут:

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