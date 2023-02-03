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Сочная запеченная скумбрия в духовке: в чем замариновать
Скумбрия – это рыба, которая отлично подходит для запекания. Но чтобы сделать текстуру мяса мягкой и сочной – перед приготовлением продукт следует смазать маринадом. В нем все очень простые и бюджетные компоненты, но именно они придают рыбе особый вкус.
Идея приготовления сочной запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт
- греческий органический йогурт – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчик
- лимон – 1 шт
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Скумбрию помыть.
2. Разрезать.
3. Добавить соль и перец.
3. Обмазать сметаной.
4. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 25-30 минут:
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