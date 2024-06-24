Сочное куриное филе: рассказываем, с чем приготовить
Чтобы куриное филе было сочным при запекание, его нужно готовить с сыром, соусами и овощами, именно они придадут мясу сочности и мягкости.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного филе с моцареллой и помидорами.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 1 томат
- моцарелла
- базилик
Маринад:
- соль
- перец
- итальянские травы
- масло
Способ приготовления:
1. Мясо смажьте специями и маслом, оставьте мариноваться на 2-3 часа.
2. После сделайте надрезы и добавьте начинку – моцареллу и томаты.
3. Запекайте в духовку при 190 С на 25 минут. Затем выключите духовку и оставьте еще на 20 минут.
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