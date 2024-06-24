Сочное куриное филе: рассказываем, с чем приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сочное куриное филе: рассказываем, с чем приготовить

Чтобы куриное филе было сочным при запекание, его нужно готовить с сыром, соусами и овощами, именно они придадут мясу сочности и мягкости. 

С чем готовить куриное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного филе с моцареллой и помидорами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 1 томат
  • моцарелла
  • базилик

Маринад:

  • соль
  • перец
  • итальянские травы
  • масло

Способ приготовления: 

1. Мясо смажьте специями и маслом, оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Филе со спецяими

2. После сделайте надрезы и добавьте начинку – моцареллу и томаты.

Приготовление блюда

3. Запекайте в духовку при 190 С на 25 минут. Затем выключите духовку и оставьте еще на 20 минут. 

Готовое филе с помидором и сыром

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