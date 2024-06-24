Чтобы куриное филе было сочным при запекание, его нужно готовить с сыром, соусами и овощами, именно они придадут мясу сочности и мягкости.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного филе с моцареллой и помидорами.

Ингредиенты:

2 куриных филе

1 томат

моцарелла

базилик

Маринад:

соль

перец

итальянские травы

масло

Способ приготовления:

1. Мясо смажьте специями и маслом, оставьте мариноваться на 2-3 часа.

2. После сделайте надрезы и добавьте начинку – моцареллу и томаты.

3. Запекайте в духовку при 190 С на 25 минут. Затем выключите духовку и оставьте еще на 20 минут.

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