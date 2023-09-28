Сочное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом: как приготовить блюдо на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сочное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом: как приготовить блюдо на обед

Куриное филе – идеальное мясо для питательного и сытного обеда. Его можно совместить с макаронами, гречкой и любым другим гарниром. Но чтобы добавить этому сухому продукту сочности – следует использовать сливочный соус и шпинат.

Идея приготовления сочного куриного филе со шпинатом опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Понадобится для такого блюда только сковорода.

Сочное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом: как приготовить блюдо на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • шпинат
  • вяленые помидоры
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  • сливки от 18%
  • соль
  • черный молотый перец

Способ приготовления:

Сочное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом: как приготовить блюдо на обед

1. Куриное филе порезать небольшими кусочками и обжарить на хорошо разогретой сковороде 3-4 минуты.

2. Посолить, поперчить.

Сочное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом: как приготовить блюдо на обед

3. Добавить шпинат и припустить его несколько минут.

4. Тогда добавить вяленые помидоры.

5. Влить сливки и тушить вместе минут

5. Очень вкусно подавать это блюдо со спагетти.

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