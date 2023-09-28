Куриное филе – идеальное мясо для питательного и сытного обеда. Его можно совместить с макаронами, гречкой и любым другим гарниром. Но чтобы добавить этому сухому продукту сочности – следует использовать сливочный соус и шпинат.

Идея приготовления сочного куриного филе со шпинатом опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Понадобится для такого блюда только сковорода.

Ингредиенты:

куриное филе

шпинат

вяленые помидоры

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сливки от 18%

соль

черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать небольшими кусочками и обжарить на хорошо разогретой сковороде 3-4 минуты.

2. Посолить, поперчить.

3. Добавить шпинат и припустить его несколько минут.

4. Тогда добавить вяленые помидоры.

5. Влить сливки и тушить вместе минут

5. Очень вкусно подавать это блюдо со спагетти.

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