Сочное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом: как приготовить блюдо на обед
Куриное филе – идеальное мясо для питательного и сытного обеда. Его можно совместить с макаронами, гречкой и любым другим гарниром. Но чтобы добавить этому сухому продукту сочности – следует использовать сливочный соус и шпинат.
Идея приготовления сочного куриного филе со шпинатом опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Понадобится для такого блюда только сковорода.
Ингредиенты:
- куриное филе
- шпинат
- вяленые помидоры
- сливки от 18%
- соль
- черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать небольшими кусочками и обжарить на хорошо разогретой сковороде 3-4 минуты.
2. Посолить, поперчить.
3. Добавить шпинат и припустить его несколько минут.
4. Тогда добавить вяленые помидоры.
5. Влить сливки и тушить вместе минут
5. Очень вкусно подавать это блюдо со спагетти.
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