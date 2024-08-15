Мясо по-черногорски – это полноценное блюдо, в котором сочетаются сезонные овощи, зелень и телятина. Также не забудьте о специях. Все это запекается в духовке, поэтому блюдо получается в меру жирным и очень ароматным.

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Идея приготовления мяса по-черногорски опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Выставит на всю семью.

Ингредиенты:

мясо телятины – 1,3 кг. (или говядина, баранина, курица)

оливковое масло – 100 г

морковь – 2 шт.

картофель – 6 шт.

сладкий перец – 2 шт.

красный лук – 2 шт.

лук порей – 1 шт (по желанию);

сухое белое вино – 70 мл.

розмарин сушеный – 2 ч.л.

петрушка или кинза – 20 г

лавровые листья – 4 шт.

чеснок – 8 зубцов

сванская соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все овощи и мясо нарезать на большие кусочки.

2. В посуду, в которой будете запекать. налить масло. Выложить все овощи.

3. По кругу разложить посоленное мясо.

4. В центр выложить картофель, разрезанный пополам. Добавить соль и перец.

5. Сверху на картофель положить пучок зелени.

6. Добавить розмарин, сванскую соль и паприку, разрезанные пополам зубцы чеснока, лук, разрезанный на 4 части и лавровые листья.

7. Полить оливковым маслом и добавить вино.

8. Накрыть крышкой и готовить при температуре 160 градусов в течение 4 часов.

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