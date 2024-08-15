Сочное мясо по-черногорски: добавьте много сезонных овощей и зелени
Мясо по-черногорски – это полноценное блюдо, в котором сочетаются сезонные овощи, зелень и телятина. Также не забудьте о специях. Все это запекается в духовке, поэтому блюдо получается в меру жирным и очень ароматным.
Идея приготовления мяса по-черногорски опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Выставит на всю семью.
Ингредиенты:
- мясо телятины – 1,3 кг. (или говядина, баранина, курица)
- оливковое масло – 100 г
- морковь – 2 шт.
- картофель – 6 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- красный лук – 2 шт.
- лук порей – 1 шт (по желанию);
- сухое белое вино – 70 мл.
- розмарин сушеный – 2 ч.л.
- петрушка или кинза – 20 г
- лавровые листья – 4 шт.
- чеснок – 8 зубцов
- сванская соль – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все овощи и мясо нарезать на большие кусочки.
2. В посуду, в которой будете запекать. налить масло. Выложить все овощи.
3. По кругу разложить посоленное мясо.
4. В центр выложить картофель, разрезанный пополам. Добавить соль и перец.
5. Сверху на картофель положить пучок зелени.
6. Добавить розмарин, сванскую соль и паприку, разрезанные пополам зубцы чеснока, лук, разрезанный на 4 части и лавровые листья.
7. Полить оливковым маслом и добавить вино.
8. Накрыть крышкой и готовить при температуре 160 градусов в течение 4 часов.
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