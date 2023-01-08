Сочное мясо по-французски: как приготовить удачное горячее блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Сочное мясо по-французски: как приготовить удачное горячее блюдо

Мясо по-французски – это идеальное горячее блюдо, которое подойдет как для повседневного, так и праздничного стола. Приготовить его можно с ананасами, грибами, помидорами, картофелем и сыром. По этому рецепту мясо получается очень сочное и ароматное.

Рецепт мяса по-французски с грибами и сыром был опубликован в одном из кулинарных блогов (prosti_receptu) в Instagram.

Рецепт мяса по-французски с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • филе куриное или индюшачье – 2 шт
  • сметана
  • горчица
  • грибы – 1 шт
  • помидоры – 1 шт
  • сыр – 100 г
  • петрушка – 1 пучок
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Как приготовить сочное мясо по-французски в духовке

Способ приготовления:

1. Филе порезать и отбить. Выложить на противень.

2. Смазать каждый кусок мяса горчицей и сметаной.

3. Порезать помидоры кружочками, грибы – ломтиками, сыр натереть на терке. Выложить на мясо сначала грибы, затем – помидоры, в конце посыпать сыром.

Мясо по-французски с грибами, помидорами и сыром

4. Запекать в духовке при 180 градусах 25 минут.

5. Перед подачей посыпать зеленью.

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