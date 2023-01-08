Мясо по-французски – это идеальное горячее блюдо, которое подойдет как для повседневного, так и праздничного стола. Приготовить его можно с ананасами, грибами, помидорами, картофелем и сыром. По этому рецепту мясо получается очень сочное и ароматное.

Рецепт мяса по-французски с грибами и сыром был опубликован в одном из кулинарных блогов (prosti_receptu) в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное или индюшачье – 2 шт

сметана

горчица

грибы – 1 шт

помидоры – 1 шт

сыр – 100 г

петрушка – 1 пучок

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Способ приготовления:

1. Филе порезать и отбить. Выложить на противень.

2. Смазать каждый кусок мяса горчицей и сметаной.

3. Порезать помидоры кружочками, грибы – ломтиками, сыр натереть на терке. Выложить на мясо сначала грибы, затем – помидоры, в конце посыпать сыром.

4. Запекать в духовке при 180 градусах 25 минут.

5. Перед подачей посыпать зеленью.

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